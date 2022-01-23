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Буркина-Фасо и Тунис первые участники четвертьфинала Кубка Африки
Габон и Нигерия покинули турнир
Twitter CAF / Автор неизвестен
Сегодня прошли первые поединки плей-офф Кубка Африки 2021. Буркина-Фасо и Габон не сумели определить победителя в основное и дополнительное время поединка и решали судьбу путевки в следующий раунд в серии пенальти. А сборная Туниса минимально обыграла национальную команду Нигерии, благодаря голу Мсакни в начале первого тайма.
1/8 плей-офф Кубка Африки
Стадион "Limbé Omnisport Stadium"
Буркина-Фасо – Габон 1:1, по пенальти - 7:6
Голы: 1:0 – 28 Траоре, 1:1 – 90, автогол Гира.
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Стадион "Stade Omnisport Roumde Adjia"
Нигерия – Тунис 0:1
Гол: 0:1 – 47 Мсакни.
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