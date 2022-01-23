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Буркина-Фасо и Тунис первые участники четвертьфинала Кубка Африки

Кубок Африки
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Габон и Нигерия покинули турнир

Буркина-Фасо и Тунис первые участники четвертьфинала Кубка Африки

Twitter CAF / Автор неизвестен

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Сегодня прошли первые поединки плей-офф Кубка Африки 2021. Буркина-Фасо и Габон не сумели определить победителя в основное и дополнительное время поединка и решали судьбу путевки в следующий раунд в серии пенальти. А сборная Туниса минимально обыграла национальную команду Нигерии, благодаря голу Мсакни в начале первого тайма.

1/8 плей-офф Кубка Африки

Стадион "Limbé Omnisport Stadium"

Буркина-Фасо – Габон 1:1, по пенальти - 7:6

Голы: 1:0 – 28 Траоре, 1:1 – 90, автогол Гира.

***

Стадион "Stade Omnisport Roumde Adjia"

Нигерия – Тунис 0:1

Гол: 0:1 – 47 Мсакни.

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В статье: Нигерия Габон Буркина-Фасо Тунис Кубок Африки
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