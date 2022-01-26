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Сенегал и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка Африки

Кубок Африки
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Чуда не случилось

Сенегал и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка Африки

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Сенегал обыграл Кабо-Верде (2:0), а Марокко – Малави (2:1). Хакими забил решающий мяч, а Мане потерял сознание после столкновения с вратарем.

Сенегал – Кабо-Верде

Голы: Садио Мане 63', Бамба Дьенг 90+2'

Удаления: Патрик Андраде (Кабо-Верде) 21', Вожина (Кабо-Верде) 57'

Марокко – Малави

Голы: Юсуф Эн-Несири 45+2', Ашраф Хакими 71' – Габадиньо Мханго 7'

Теперь Сенегалу предстоит сыграть с победителем пары Мали - Экваториальная Гвинея, а Марокко против победителя пары Кот-д'Ивуар - Египет.

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Садио Мане столкнулся с вратарем Кабо-Верде Вожиной, опасно упав на шею и потеряв сознание на несколько секунд, но быстро пришел в себя и даже через несколько минут забил. Тем не менее, нападающий все равно был вынужден покинуть поле.

После матча игроки сделали совместное фото в госпитале, свидетельствующее, что серьезных проблем со здоровьем нет.

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В статье: Сенегал Марокко Кабо-Верде Кубок Африки Малави
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