Сенегал и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка Африки

Сенегал обыграл Кабо-Верде (2:0), а Марокко – Малави (2:1). Хакими забил решающий мяч, а Мане потерял сознание после столкновения с вратарем.

Сенегал – Кабо-Верде

Голы: Садио Мане 63', Бамба Дьенг 90+2'

Удаления: Патрик Андраде (Кабо-Верде) 21', Вожина (Кабо-Верде) 57'

Марокко – Малави

Голы: Юсуф Эн-Несири 45+2', Ашраф Хакими 71' – Габадиньо Мханго 7'

Теперь Сенегалу предстоит сыграть с победителем пары Мали - Экваториальная Гвинея, а Марокко против победителя пары Кот-д'Ивуар - Египет.

Садио Мане столкнулся с вратарем Кабо-Верде Вожиной, опасно упав на шею и потеряв сознание на несколько секунд, но быстро пришел в себя и даже через несколько минут забил. Тем не менее, нападающий все равно был вынужден покинуть поле.

После матча игроки сделали совместное фото в госпитале, свидетельствующее, что серьезных проблем со здоровьем нет.