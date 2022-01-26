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Сенегал и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка Африки
Чуда не случилось
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сенегал обыграл Кабо-Верде (2:0), а Марокко – Малави (2:1). Хакими забил решающий мяч, а Мане потерял сознание после столкновения с вратарем.
Сенегал – Кабо-Верде
Голы: Садио Мане 63', Бамба Дьенг 90+2'
Удаления: Патрик Андраде (Кабо-Верде) 21', Вожина (Кабо-Верде) 57'
Марокко – Малави
Голы: Юсуф Эн-Несири 45+2', Ашраф Хакими 71' – Габадиньо Мханго 7'
Теперь Сенегалу предстоит сыграть с победителем пары Мали - Экваториальная Гвинея, а Марокко против победителя пары Кот-д'Ивуар - Египет.
Садио Мане столкнулся с вратарем Кабо-Верде Вожиной, опасно упав на шею и потеряв сознание на несколько секунд, но быстро пришел в себя и даже через несколько минут забил. Тем не менее, нападающий все равно был вынужден покинуть поле.
После матча игроки сделали совместное фото в госпитале, свидетельствующее, что серьезных проблем со здоровьем нет.
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