"Этот трофей будет наиболее дорог моему сердцу". Салах – о Кубке Африки

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах высказался о желании выиграть Кубок Африки. В 1/8 финала турнира египтяне сыграют с Кот-д’Ивуаром. Напомним, в финале соревнования в 2017 году Египет проиграл Камеруну (1:2).

"Естественно, я хочу выиграть что-то со сборной. Это моя страна, я люблю ее больше всего на свете. Это трофей стал бы для меня чем-то совершенно новым, он будет наиболее дорог моему сердцу. Мы были близки к победе в прошлом, но нам не повезло. Так бывает".

"Теперь мы участвуем в новом розыгрыше, мы должны бороться за победу, мы должны полностью выложиться, чтобы выиграть. Я уверен, что мои партнеры мыслят аналогично. Нам нужно сфокусироваться на игре".