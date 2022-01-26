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"Этот трофей будет наиболее дорог моему сердцу". Салах – о Кубке Африки
Любит свою страну
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах высказался о желании выиграть Кубок Африки. В 1/8 финала турнира египтяне сыграют с Кот-д’Ивуаром. Напомним, в финале соревнования в 2017 году Египет проиграл Камеруну (1:2).
"Естественно, я хочу выиграть что-то со сборной. Это моя страна, я люблю ее больше всего на свете. Это трофей стал бы для меня чем-то совершенно новым, он будет наиболее дорог моему сердцу. Мы были близки к победе в прошлом, но нам не повезло. Так бывает".
"Теперь мы участвуем в новом розыгрыше, мы должны бороться за победу, мы должны полностью выложиться, чтобы выиграть. Я уверен, что мои партнеры мыслят аналогично. Нам нужно сфокусироваться на игре".
Mohamed Salah has said that if he wins AFCON with Egypt, it will be the trophy that is closest to his heart ahead of their round of 16 game against Ivory Coast. pic.twitter.com/MuYfgHMWcJ— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 26, 2022
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