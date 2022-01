"Этот трофей будет наиболее дорог моему сердцу". Салах – о Кубке Африки

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах высказался о желании выиграть Кубок Африки. В 1/8 финала турнира египтяне сыграют с Кот-д’Ивуаром. Напомним, в финале соревнования в 2017 году Египет проиграл Камеруну (1:2).

Mohamed Salah has said that if he wins AFCON with Egypt, it will be the trophy that is closest to his heart ahead of their round of 16 game against Ivory Coast. pic.twitter.com/MuYfgHMWcJ