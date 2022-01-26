  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Африки
  3. "Этот трофей будет наиболее дорог моему сердцу". Салах – о Кубке Африки
В тренде
Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Этот трофей будет наиболее дорог моему сердцу". Салах – о Кубке Африки

Кубок Африки
(1 голосов)

Любит свою страну

"Этот трофей будет наиболее дорог моему сердцу". Салах – о Кубке Африки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах высказался о желании выиграть Кубок Африки. В 1/8 финала турнира египтяне сыграют с Кот-д’Ивуаром. Напомним, в финале соревнования в 2017 году Египет проиграл Камеруну (1:2).

Читайте такжеКристал Пэлас - Ливерпуль 1:3. Обзор матча и видео голов

"Естественно, я хочу выиграть что-то со сборной. Это моя страна, я люблю ее больше всего на свете. Это трофей стал бы для меня чем-то совершенно новым, он будет наиболее дорог моему сердцу. Мы были близки к победе в прошлом, но нам не повезло. Так бывает".

"Теперь мы участвуем в новом розыгрыше, мы должны бороться за победу, мы должны полностью выложиться, чтобы выиграть. Я уверен, что мои партнеры мыслят аналогично. Нам нужно сфокусироваться на игре".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Египет Мохамед Салах Кубок Африки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...