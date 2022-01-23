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Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Выездная победа "мерсисайдцев"

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Несмотря на потери лидеров атаки Мохамеда Салаха и Садио Мане из-за матчей Кубка Африки команда Юргена Клоппа сумела одержать выездную победу над "Кристал Пэлас".

Чемпионат Англии, 23-й тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Ливерпуль” 1:3

Голы: Эдуар 55 – ван Дейк 8, Окслейд-Чемберлен 32, Фабиньо 89 (пен.)

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В статье: Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
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