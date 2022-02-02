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КАН. Буркина-Фасо - Сенегал 1:3. Голы Мане и Диалло отправили львов теранги в финал
Все голы были забиты в последние 20 минут матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок африканских наций, полуфинал. Яунде, “Стадион Ахмаду Ахиджо”
Буркина-Фасо – Сенегал 1:3
Голы: Туре 82 – Диалло 70, Диенг 76, Мане 87
Буркина-Фасо: Коффи (Уедраого 36) – Каборе, Эдмонд Тапсоба, Дайо, Яго – Сангаре, Гира (Уаттара 81), Туре – Банде (Абдул Тапсоба 81), Траоре, Байала
Сенегал: Эдуар Менди – Сисс, Диалло, Кулибали, Буна Сарр – Нампалис Менди (Сиссе 90+2), Куяте (Гуйе 65) – Мане, Гуйе, Диенг (Папе Сарр 78) – Дьедью (Исмаила Сарр 65)
Предупреждения: Гира 28 – Буна Сарр 50, Сиссе 90+3
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