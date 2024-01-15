КАН-2023. Гана сенсационно проиграла Кабо-Верде

Воскресенье стало в Кубке африканских наций днем сенсаций. Сначала Нигерия не справилась с Экваториальной Гвинеей (1:1), затем Египет только благодаря пенальти Салаха на 90+7 минуте ушел от поражения в матче с Мозамбиком (2:2), а самый громкий результат добыла команда Кабо-Верде.

Сборная, представляющая небольшой архипелаг с населением в 600 000 человек смогла переиграть одного из фаворитов турнира сборную Ганы, за которую играют Иньяки Уильямс, братья Айю и другие известные футболисты.

Благодаря этой победе Кабо-Верде лидирует в своей группе после первого тура, опережая не только Гану, но и Египет с Мозамбиком.

Кубок африканских наций. Группа B, первый тур

Гана – Кабо-Верде 1:2

Голы: Джику 56 – Монтейру 17, Родригеш 90+2