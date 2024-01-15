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КАН-2023. Гана сенсационно проиграла Кабо-Верде
Третья сенсация за день
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий
Воскресенье стало в Кубке африканских наций днем сенсаций. Сначала
Сборная, представляющая небольшой архипелаг с населением в 600 000 человек смогла переиграть одного из фаворитов турнира сборную Ганы, за которую играют Иньяки Уильямс, братья Айю и другие известные футболисты.
Благодаря этой победе Кабо-Верде лидирует в своей группе после первого тура, опережая не только Гану, но и Египет с Мозамбиком.
Кубок африканских наций. Группа B, первый тур
Гана – Кабо-Верде 1:2
Голы: Джику 56 – Монтейру 17, Родригеш 90+2
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