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КАН-2023. Сенегал начинает турнир с крупной победы
Три гола в ворота Гамбии
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий
Действующий обладатель Кубка африканских наций начал защиту титула с крупной победы над Гамбией. Игра не была такой односторонней, как может показаться по итоговому результату, но команда Алиу Сиссе грамотно справилась со всеми угрозами, и воспользовалась своими шансами.
В составе Сенегала играли такие известные футболисты как Садио Мане, Исмаила Сарр, Калиду Кулибали и другие, но лучшим игроком матча 20-летний хавбек “Меца” Ламин Камара, сделавший дубль.
Кубок африканских наций, группа C, первый тур
Сенегал – Гамбия 3:0
Голы: Гейе 4, Камара 52, Камара 86
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