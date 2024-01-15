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КАН-2023. Сенегал начинает турнир с крупной победы

Кубок Африки
Обновлено

Три гола в ворота Гамбии

КАН-2023. Сенегал начинает турнир с крупной победы

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

Новина українською

Действующий обладатель Кубка африканских наций начал защиту титула с крупной победы над Гамбией. Игра не была такой односторонней, как может показаться по итоговому результату, но команда Алиу Сиссе грамотно справилась со всеми угрозами, и воспользовалась своими шансами.

В составе Сенегала играли такие известные футболисты как Садио Мане, Исмаила Сарр, Калиду Кулибали и другие, но лучшим игроком матча 20-летний хавбек “Меца” Ламин Камара, сделавший дубль.

Кубок африканских наций, группа C, первый тур

Сенегал – Гамбия 3:0

Голы: Гейе 4, Камара 52, Камара 86

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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