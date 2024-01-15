Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КАН-2023. Камерун, играя в большинстве, не смог победить Гвинею
Неукротимые львы не воспользовались большинством
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий
Удаление в конце первого тайма сломало игру сборной Гвинее. Команда с необычным прозвищем “Слоны нации” увереннее провела первый тайм, и была впереди благодаря голу форварда “Гавра” Мохамеда Байо. Однако перед самым перерывом ливийский рефери Ибрахим Мутаз, посмотрев VAR, решил дать за грубый фол прямую красную карточку капитану сборной ГВинее Франсуа Камано.
Очевидно, что после перерыва игра преобразилась, и Гвинея смогла лишь выполнить один удар за тайм. Камерун наседал на ворота Гвинеи, однако, играя в большинстве, “неукротимые львы” смогли забить лишь один гол – мячом отметился форвард “Тулузы” Франк Магри.
В группе C после первого тура лидирует Сенегал, который
Кубок африканский наций. Группа C, первый тур
Камерун – Гвинея 1:1
Голы: Магри 51 – Байо 10
Удаление: Камано 45+3 (Гвинея)
Популярное сейчас
- Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ
- Экс-жена Тимощука: Анатолию подложили проститутку в постель. Это КГБистские старые методы
- Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией, - Bild
- КАН-2023. Гана сенсационно проиграла Кабо-Верде
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО