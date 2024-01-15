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КАН-2023. Камерун, играя в большинстве, не смог победить Гвинею

Кубок Африки
Обновлено

Неукротимые львы не воспользовались большинством

КАН-2023. Камерун, играя в большинстве, не смог победить Гвинею

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

Новина українською

Удаление в конце первого тайма сломало игру сборной Гвинее. Команда с необычным прозвищем “Слоны нации” увереннее провела первый тайм, и была впереди благодаря голу форварда “Гавра” Мохамеда Байо. Однако перед самым перерывом ливийский рефери Ибрахим Мутаз, посмотрев VAR, решил дать за грубый фол прямую красную карточку капитану сборной ГВинее Франсуа Камано.

Очевидно, что после перерыва игра преобразилась, и Гвинея смогла лишь выполнить один удар за тайм. Камерун наседал на ворота Гвинеи, однако, играя в большинстве, “неукротимые львы” смогли забить лишь один гол – мячом отметился форвард “Тулузы” Франк Магри.

В группе C после первого тура лидирует Сенегал, который ранее обыграл Гамбию.

Кубок африканский наций. Группа C, первый тур

Камерун – Гвинея 1:1

Голы: Магри 51 – Байо 10

Удаление: Камано 45+3 (Гвинея)

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Камерун Кубок африканских наций Гвинея Кубок Африки Национальная сборная Камеруна
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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