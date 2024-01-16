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КАН-2023. Ангола добыла ничью в матче с Алжиром
Еще один неожиданный результат на Кубке африканский наций
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий
Пока слоганом Кубка Африки-2023 может смело выступать возглас “Ни дня без сенсаций”. В последнем матче третьего игрового дня неожиданно удивила сборной Анголы, взявшая одно очко в игре с Алжиром.
Магрибская команда представлена большим количеством звездных футболистов, от Мареза до Беннасера, но Ангола мало в чем уступала чемпиону-2019.
Определяющим моментом в игре стал эффектный пенальти в исполнении Мабулулу. Мяч ударился о перекладину, и пересек линию ворот, но форвард египетского “Аль-Иттиахада” для надежности добил его в ворота.
Сборные Буркина-Фасо и Мавритании, которые также представляют группу D, свой матч проведут завтра.
Кубок африканский наций, группа D, первый тур
Алжир – Ангола 1:1
Голы: Бунеджа 18 – Мабулулу 68 (пен.)
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