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КАН-2023. Ангола добыла ничью в матче с Алжиром 

Кубок Африки

Еще один неожиданный результат на Кубке африканский наций

КАН-2023. Ангола добыла ничью в матче с Алжиром 

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

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Пока слоганом Кубка Африки-2023 может смело выступать возглас “Ни дня без сенсаций”. В последнем матче третьего игрового дня неожиданно удивила сборной Анголы, взявшая одно очко в игре с Алжиром.

Магрибская команда представлена большим количеством звездных футболистов, от Мареза до Беннасера, но Ангола мало в чем уступала чемпиону-2019.

Определяющим моментом в игре стал эффектный пенальти в исполнении Мабулулу. Мяч ударился о перекладину, и пересек линию ворот, но форвард египетского “Аль-Иттиахада” для надежности добил его в ворота.

Сборные Буркина-Фасо и Мавритании, которые также представляют группу D, свой матч проведут завтра.

Кубок африканский наций, группа D, первый тур

Алжир – Ангола 1:1

Голы: Бунеджа 18 – Мабулулу 68 (пен.)

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Алжир Кубок африканских наций Ангола Кубок Африки Национальная сборная Алжира
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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