Тунис - Намибия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча КАН-2024

В Африке продолжается континентальный чемпионат сборных. В борьбу вступают представители Группы Е, где одним из фаворитов является сборная Туниса.

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Матч состоится во вторник, шестнадцатого января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.

КАН-2024. Группа Е

Тунис - Намибия

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1