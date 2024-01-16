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Тунис - Намибия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча КАН-2024
Тунис - Намибия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
FIFA
В Африке продолжается континентальный чемпионат сборных. В борьбу вступают представители Группы Е, где одним из фаворитов является сборная Туниса.
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Матч состоится во вторник, шестнадцатого января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.
КАН-2024. Группа Е
Тунис - Намибия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Туніс - НамібіяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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