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11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии
Боевая ничья
Фото: facebook.com/TheAFCON
17 января состоялся матч 1-го тура Кубка Африканских Наций. Сборная ДР Конго встретилась со сборной Замбии (1:1).
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В первом тайме счет открыла сборная Замбии, полузащитник Кангва забил гол на 23' минуте. Но соперники не растерялись, они разыграли великолепную атаку и забили гол через 4 минуты после этого. Автором гола является Висса.
Второй тайм начался с желтой карточки, которую получил полузащитник сборной Замбии Банда (55' минута). На 62' минуте была применена система ВАР, назначенный пенальти команде ДР Конго отменили.
ДР Конго - Замбия 1:1
Голы: К. Кангва (23) – Й. Висса (27)
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