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Гол прямым ударом с 40 метров. Экс-вингер Манчестер Юнайтед Бебе напомнил о себе на Кубке Африке

Кубок Африки

Сенсационная сборная Кабо-Верде уже в 1/8 

Гол прямым ударом с 40 метров. Экс-вингер Манчестер Юнайтед Бебе напомнил о себе на Кубке Африке

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

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В пятницу сборная Кабо-Верде стала первым участником 1/8 Кубка Африканский наций, победив Мозамбик.

В первом туре “голубые акулы” переиграли Гану 2:1, а во втором забили своему сопернику три безответных мяча.

Один из голов в ворота Мозамбика забил небезызвестный вингер Бебе, переход которого в “Манчестер Юнайтед” в 2010 году называют одним из худших трансферов эпохи сэра Алекса Фергюсона.

Кабо-Верде заработал штрафной, и Бебе решился на прямой удар с 39.5 метров. И не прогадал.

Покинув МЮ после ряда неудачных матчей, Бебе не растворился в футбольной трясине, а сделал достойную в футбольную карьеру в португальских и испанских клубах. За сборную Кабо-Верде 33-летний вингер выступает с 2022 года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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