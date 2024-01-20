Гол прямым ударом с 40 метров. Экс-вингер Манчестер Юнайтед Бебе напомнил о себе на Кубке Африке

В пятницу сборная Кабо-Верде стала первым участником 1/8 Кубка Африканский наций, победив Мозамбик.

В первом туре “голубые акулы” переиграли Гану 2:1, а во втором забили своему сопернику три безответных мяча.

Один из голов в ворота Мозамбика забил небезызвестный вингер Бебе, переход которого в “Манчестер Юнайтед” в 2010 году называют одним из худших трансферов эпохи сэра Алекса Фергюсона.

Кабо-Верде заработал штрафной, и Бебе решился на прямой удар с 39.5 метров. И не прогадал.

Покинув МЮ после ряда неудачных матчей, Бебе не растворился в футбольной трясине, а сделал достойную в футбольную карьеру в португальских и испанских клубах. За сборную Кабо-Верде 33-летний вингер выступает с 2022 года.