Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КАН-2023. Алжир на 90+5 минуте вырывает ничью в игре с Буркина-Фасо
Марез и его команда пока еще не побеждали на турнире
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий
Если в игре с Мавританией в прошлом туре сборная Буркина-Фасо смогла взять три очка благодаря пенальти на 90+6 минуте, то в поединке с Алжиром все случилось наоборот. В этот раз соперник забил свой гол на 90+5 минуте и лишил Буркина-Фасо победы.
Алжир заслужил на какие-то очки. Магрибская сборная транжирила шансы с игры, но смогла забить два гола после стандартов, сначала штрафного, а потом углового. Дважды отметился голами форвард “Аль-Садда” Багдад Бунеджа.
Сборная Буркина-Фасо старалась действовать по счету, и была близка к гарантированному выходу в 1/8, но теперь нужно подождать еще один тур.
К слову, Бертран Траоре уже забил два гола, и дважды с 11 метров, а первый гол в матче красивым головой ударом в прыжке забил Мохамед Конате.
Мавритания и Ангола, еще два участника группы D, начнут свой матч в 19:00.
Кубок африканский наций-2023, группа D, второй тур
Алжир – Буркина-Фасо 2:2
Голы: Бунеджа 51, Бунеджа 90+5 – Конате 45+3, Траоре 71 (пен.)
Популярное сейчас
- Цыганков: Мы все удивились, когда Жирона начала побеждать
- Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
- Месси и Суарес вновь воссоединились на поле
- КАН-2024. Сенегал уверенно обыграл Камерун. Онана традиционно наварил
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО