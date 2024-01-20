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КАН-2023. Алжир на 90+5 минуте вырывает ничью в игре с Буркина-Фасо

Кубок Африки

Марез и его команда пока еще не побеждали на турнире

КАН-2023. Алжир на 90+5 минуте вырывает ничью в игре с Буркина-Фасо

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Если в игре с Мавританией в прошлом туре сборная Буркина-Фасо смогла взять три очка благодаря пенальти на 90+6 минуте, то в поединке с Алжиром все случилось наоборот. В этот раз соперник забил свой гол на 90+5 минуте и лишил Буркина-Фасо победы.

Алжир заслужил на какие-то очки. Магрибская сборная транжирила шансы с игры, но смогла забить два гола после стандартов, сначала штрафного, а потом углового. Дважды отметился голами форвард “Аль-Садда” Багдад Бунеджа.

Сборная Буркина-Фасо старалась действовать по счету, и была близка к гарантированному выходу в 1/8, но теперь нужно подождать еще один тур.

К слову, Бертран Траоре уже забил два гола, и дважды с 11 метров, а первый гол в матче красивым головой ударом в прыжке забил Мохамед Конате.

Мавритания и Ангола, еще два участника группы D, начнут свой матч в 19:00.

Кубок африканский наций-2023, группа D, второй тур

Алжир – Буркина-Фасо 2:2

Голы: Бунеджа 51, Бунеджа 90+5 – Конате 45+3, Траоре 71 (пен.)

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