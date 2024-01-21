КАН-2023. Замбия - Танзания 1:1. Теперь в группе явный лидер

Сразу после матча Марокко - ДР Конго в группе F свой поединок сыграли Замбия и Танзания. Результат аналогичный их предшественникам - 1:1. Номинальные гости повели в счете на 11-й минуте, однако форвард "Лестера" Дака сумел сравнять счет на 88-й.

После второго тура в группе обнаружился явный лидер. Марокко идут первыми - у них 4 балла, ДР Конго и Замбия - второе и третье место соответственно, по два очка. Танзания - последняя строчка, 1 балл.

Кубок Африки. Группа F. 2-й тур

Замбия - Танзания - 1:1

Голы: Дака, 88 - Мсува, 11