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КАН-2023. Замбия - Танзания 1:1. Обзор матча и видео голов

Кубок Африки

Форвард Лестера спасает замбийцев

КАН-2023. Замбия - Танзания 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images

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Закончился второй поединок второго тура группы F между Замбией и Танзанией.

Голы были забиты в обоих таймах матча. В первом преимущество оформил танзанийский игрок Симон Мсува. Но в конце первой половины команда Замбии оказалась в меньшинстве, поскольку защитник Родерик Кабве получил две желтые карточки за 11 минут.

Несмотря на это, Замбия спасла ситуацию в матче. За одну минуту до завершения регулярного времени игры форвард Лестера, Патсон Дака, забил гол, обеспечив своей команде ничью.

Кубок Африки. Группа F. 2-й тур
Замбия - Танзания - 1:1
Голы: Дака, 88 - Мсува, 11

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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