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КАН-2023. Замбия - Танзания 1:1. Обзор матча и видео голов
Форвард Лестера спасает замбийцев
Фото: Getty Images
Закончился второй поединок второго тура группы F между Замбией и Танзанией.
Голы были забиты в обоих таймах матча. В первом преимущество оформил танзанийский игрок Симон Мсува. Но в конце первой половины команда Замбии оказалась в меньшинстве, поскольку защитник Родерик Кабве получил две желтые карточки за 11 минут.
Несмотря на это, Замбия спасла ситуацию в матче. За одну минуту до завершения регулярного времени игры форвард Лестера, Патсон Дака, забил гол, обеспечив своей команде ничью.
Кубок Африки. Группа F. 2-й тур
Замбия - Танзания - 1:1
Голы: Дака, 88 - Мсува, 11
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