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Еще одна потеря для сборной Египта. Голкипер Эль-Шенави выбыл из-за травмы
Мохамед Эль-Шенави больше не сыграет в КАН-2024
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Голкипер сборной Египта Мохамед Эль-Шенави больше не сыграет в Кубке африканских наций из-за травмы.
"Рентгеновские снимки подтвердили, что у Мохамеда вывих плеча. Поэтому он пропустит оставшиеся матчи", - говорится в официальном заявлении Федерации футбола Египта.
Эль-Шенави получил повреждение в компенсированное время второго тайма во время поединка против сборной Кабо-Верде (2:2).
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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