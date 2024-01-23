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Еще одна потеря для сборной Египта. Голкипер Эль-Шенави выбыл из-за травмы

Кубок Африки

Мохамед Эль-Шенави больше не сыграет в КАН-2024

Еще одна потеря для сборной Египта. Голкипер Эль-Шенави выбыл из-за травмы

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Голкипер сборной Египта Мохамед Эль-Шенави больше не сыграет в Кубке африканских наций из-за травмы.

"Рентгеновские снимки подтвердили, что у Мохамеда вывих плеча. Поэтому он пропустит оставшиеся матчи", - говорится в официальном заявлении Федерации футбола Египта.

Эль-Шенави получил повреждение в компенсированное время второго тайма во время поединка против сборной Кабо-Верде (2:2).

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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