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Салах выбыл на несколько недель из-за травмы
Игрок получил повреждение в матче Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Мохамеда Салаха заявил, что травма левой ноги египтянина оказалась серьезной.
"Травма серьезнее, чем мы думали изначально. Он выбыл на 21-28 дней".
"Его лучший шанс принять участие в КАН-2024 - пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме".
В матче Кубка африканских наций Египта против Ганы Салах был заменен из-за дискомфорта в мышцах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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