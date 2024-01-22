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Салах выбыл на несколько недель из-за травмы

Англия

Игрок получил повреждение в матче Кубка африканских наций

Салах выбыл на несколько недель из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент Мохамеда Салаха заявил, что травма левой ноги египтянина оказалась серьезной.

"Травма серьезнее, чем мы думали изначально. Он выбыл на 21-28 дней".

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"Его лучший шанс принять участие в КАН-2024 - пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме".

В матче Кубка африканских наций Египта против Ганы Салах был заменен из-за дискомфорта в мышцах.

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Мохамед Салах Кубок Африки
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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