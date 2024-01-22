Салах выбыл на несколько недель из-за травмы

Агент Мохамеда Салаха заявил, что травма левой ноги египтянина оказалась серьезной.

"Травма серьезнее, чем мы думали изначально. Он выбыл на 21-28 дней".

"Его лучший шанс принять участие в КАН-2024 - пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме".

В матче Кубка африканских наций Египта против Ганы Салах был заменен из-за дискомфорта в мышцах.