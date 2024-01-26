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Хавбек сборной Египта пытался сделать сальто на тренировке и получил сотрясение мозга

Кубок Африки

Эмам Ашур травмировался на тренировке

Хавбек сборной Египта пытался сделать сальто на тренировке и получил сотрясение мозга

dzairsport.net

Новина українською

Полузащитник сборной Египта Эмам Ашур получил травму. 25-летний футболист получил сотрясение мозга, когда на тренировке попытался выполнить сальто.

Футболиста отправили в больницу, где он прошел все тесты и обследования.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Африки Египет сыграет ДР Конго, матч состоится 28 января.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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