КАН-2023. Ангола - Намибия 3:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Анголы оказалась сильнее сборной Намибии. В матче 1/8 финала Кубка африканских наций они победили 3:0 и пошагали к следующему рануду.

Матч был активным на события. Сначала на 17-ой минуте удаление получил голкипер Анголы Неблу. В конце тайма красный свет увидел и защитник Намибии Хауконго. Как бы там ни было, номинальные хозяева забивали при любых обстоятельствах, поэтому заслуженно проходят дальше.

КАН-2023, 1/8 финала

Ангола - Намибия - 3:0

Голы: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66

Удаления: Неблу, 17 - Хауконго, 40