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КАН-2023. Ангола - Намибия 3:0. Видео голов и обзор матча
Забивали даже в меньшинстве
Фото KENZO TRIBOUILLARD / AFP
Сборная Анголы оказалась сильнее сборной Намибии. В матче 1/8 финала Кубка африканских наций они победили 3:0 и пошагали к следующему рануду.
Матч был активным на события. Сначала на 17-ой минуте удаление получил голкипер Анголы Неблу. В конце тайма красный свет увидел и защитник Намибии Хауконго. Как бы там ни было, номинальные хозяева забивали при любых обстоятельствах, поэтому заслуженно проходят дальше.
КАН-2023, 1/8 финала
Ангола - Намибия - 3:0
Голы: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66
Удаления: Неблу, 17 - Хауконго, 40
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