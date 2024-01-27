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КАН-2023. Ангола - Намибия 3:0. Видео голов и обзор матча

Кубок Африки

Забивали даже в меньшинстве

КАН-2023. Ангола - Намибия 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото KENZO TRIBOUILLARD / AFP

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Сборная Анголы оказалась сильнее сборной Намибии. В матче 1/8 финала Кубка африканских наций они победили 3:0 и пошагали к следующему рануду.

Матч был активным на события. Сначала на 17-ой минуте удаление получил голкипер Анголы Неблу. В конце тайма красный свет увидел и защитник Намибии Хауконго. Как бы там ни было, номинальные хозяева забивали при любых обстоятельствах, поэтому заслуженно проходят дальше.

КАН-2023, 1/8 финала

Ангола - Намибия - 3:0

Голы: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66

Удаления: Неблу, 17 - Хауконго, 40

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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