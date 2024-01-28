Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КАН-2023. Нигерия - Камерун 2:0. Попадали по воротам и выиграли
Дубль Лукмана выводит нигерийцев дальше
Фото: Getty Images
Сегодня, 27-го января, состоялся второй поединок 1/8 между Нигерией и Камеруном. Номинальные хозяева без проблем прошли оппонентов в достаточно спокойном на моменты поединке. Гости в свою очередь имели 6 ударов, однако ни один из них не попал в створ ворот.
Лукман отметился дублем, забив сначала на 36-й минуте, а затем на 90-й. На первый забитый голевую передачу отдал Осимхен, во втором мяче принял участие защитник Басси.
Нигерия присоединилась к Анголе. Теперь в 1/4 уже два коллектива.
Кубок Африки-2023. 1/8 финала
Нигерия - Камерун 2:0
Голы: Лукман, 36, 90
Популярное сейчас
- Минимум работы, но пропущенный гол. Обнародованы оценки Лунина за матч против Лас-Пальмаса
- Главный тренер Шахтера показал на тренировке как надо пробивать 11-метровый. ВИДЕО
- Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Алиу Сиссе - лучший тренер группового этапа Кубка африканских наций
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО