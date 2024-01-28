КАН-2023. Нигерия - Камерун 2:0. Попадали по воротам и выиграли

Сегодня, 27-го января, состоялся второй поединок 1/8 между Нигерией и Камеруном. Номинальные хозяева без проблем прошли оппонентов в достаточно спокойном на моменты поединке. Гости в свою очередь имели 6 ударов, однако ни один из них не попал в створ ворот.

Лукман отметился дублем, забив сначала на 36-й минуте, а затем на 90-й. На первый забитый голевую передачу отдал Осимхен, во втором мяче принял участие защитник Басси.

Нигерия присоединилась к Анголе. Теперь в 1/4 уже два коллектива.

Кубок Африки-2023. 1/8 финала

Нигерия - Камерун 2:0

Голы: Лукман, 36, 90