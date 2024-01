КАН-2023. Экваториальная Гвинея - Гвинея 0:1. Эмоциональная игра с победным голом на 90+8

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций между Экваториальной Гвинеей и Гвинеей. В первом тайме команды не спромоглись на хотя бы один точный удар по воротам. А вот во второй части игры фаны увидели настоящее противостояние. На 55-ой минуте Бикоро из Экваториальной Гвинеи заехал ногой по ребрам оппоненту, из-за чего увидел перед собой "красный свет". Несчастье продолжилось для этой сборной и дальше - лучший бомбардир турнира Нсуэ не реализовал пенальти на 68-ой минуте.

В компенсированное арбитром время Гвинея усилиями Диаките и Байо сумела вырвать победу. Гол на 90+8 минуте - настоящее наслаждение для одних и горечь для других. Но что поделаешь - Эваториальная Гвинея может винить за свои "промахи" только себя. К тому же, ни одного удара в створ ворот.

Таким образом, Гвинея выходит в четвертьфинал Кубка африканских наций.



КАН-2023, 1/8 финала

Экваториальная Гвинея - Гвинея - 0:1

Гол: Байо, 90+8

Удаление: Бикоро, 55 (Е)

Нереализованный пенальти: Нсуэ, 68 (Е)

⌚️ FULL-TIME! Mohamed Bayo's last minute header wins it for Guinea. ???????? #TotalEnergiesAFCON2023 | #EQGGUI pic.twitter.com/A85J06vPeq

????????????????????????????????????! ✅



???????? Syli National are our latest guests on the quarter-finals bus. ???? #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/J5n6GijOHW