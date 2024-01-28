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КАН-2023. Экваториальная Гвинея - Гвинея 0:1. Эмоциональная игра с победным голом на 90+8

Кубок Африки
Обновлено

И разочарование для остальных...

КАН-2023. Экваториальная Гвинея - Гвинея 0:1. Эмоциональная игра с победным голом на 90+8

Фото: CAF

Новина українською

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций между Экваториальной Гвинеей и Гвинеей. В первом тайме команды не спромоглись на хотя бы один точный удар по воротам. А вот во второй части игры фаны увидели настоящее противостояние. На 55-ой минуте Бикоро из Экваториальной Гвинеи заехал ногой по ребрам оппоненту, из-за чего увидел перед собой "красный свет". Несчастье продолжилось для этой сборной и дальше - лучший бомбардир турнира Нсуэ не реализовал пенальти на 68-ой минуте.

В компенсированное арбитром время Гвинея усилиями Диаките и Байо сумела вырвать победу. Гол на 90+8 минуте - настоящее наслаждение для одних и горечь для других. Но что поделаешь - Эваториальная Гвинея может винить за свои "промахи" только себя. К тому же, ни одного удара в створ ворот.

Таким образом, Гвинея выходит в четвертьфинал Кубка африканских наций.


КАН-2023, 1/8 финала

Экваториальная Гвинея - Гвинея - 0:1

Гол: Байо, 90+8

Удаление: Бикоро, 55 (Е)

Нереализованный пенальти: Нсуэ, 68 (Е)

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Кубок африканских наций Экваториальная Гвинея Гвинея
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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