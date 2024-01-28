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КАН-2023. Экваториальная Гвинея - Гвинея 0:1. Обзор матча и видео голов
Вырванная победа на последних минутах
Фото: Getty Images
Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций между Экваториальной Гвинеей и Гвинеей. В первом тайме команды не смогли на хотя бы один точный удар по воротам. А вот во второй части игры фаны увидели настоящее противостояние.
Было и удаление, и нереализованный пенальти. Вишней на торте этого матча стал победный гол на последних минутах, который вывел гвинейцев в следующий раунд.
КАН-2023, 1/8 финала
Экваториальная Гвинея - Гвинея - 0:1
Гол: Байо, 90+8
Удаление: Бикоро, 55 (Е)
Нереализованный пенальти: Нсуэ, 68 (Е)
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