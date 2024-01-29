КАН-2023. Египет - ДР Конго 1:1 (пен 7:8). Без Салаха тяжело

Сегодня, 27-го января состоялся четвертый поединок 1/8 между Египтом и ДР Конго. Номинальные хозяева после первого поединка потеряли своего лидера Мохамеда Салаха и продолжили путь без него. Что одни, что другие все свои поединки сыграли в ничью в групповом этапе. Эту тенденцию они продолжили и в 1/8.

ДР Конго открыли счет на 37-й минуте, Египет сравнял на 45+1, реализовав пенальти. Во втором тайме команды не забивали и перевели поединок в экстратайм. В дополнительное время египтяне потеряли Мохамеда Хамди, который получил красную. Игрок вышел на замену в начале второго тайма, однако вскоре получил желтую. В экстратайме его ждала еще одна.

Несмотря на меньшее количество игроков на поле, Египет дождался серии пенальти. Однако в серии 11-метровых номинальные гости оказались сильнее и победили со счетом 7:8.

ДР Конго попадает в 1/4, где встретится с Гвинеей.

Кубок Африки-2023. 1/8 финала

Египет - ДР Конго 1:1 (пен 7:8)

Голы: Мостафа Мохамед, 45+1(пен) - Мешак Элиа, 37