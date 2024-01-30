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Главный фаворит КАН покидает турнир. Сенегал 2:0 Кот-д'Ивуар. Видео голов и обзор матча

Кубок Африки
Обновлено

Очередная сенсация на Кубке Африки

Главный фаворит КАН покидает турнир. Сенегал 2:0 Кот-д'Ивуар. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

Новина українською

Сборная Сенегала неожиданно вылетела с турнира после поражения в 1/8 от Кот-д'Ивуара. Команды совершенно в разном настроении подходили к матчу плей-офф: в то время как "львы" завершили групповой этап, не отдав соперникам ни одного очка, хозяева турнира еле прошли в следующую стадию и отправили в отставку главного тренера.

С самого начала поединка Сенегал начал оправдывать своё звание фаворита. На 4 минуте счёт открыл Хабиб Диалло. Однако, увеличить преимущество команде не удалось. Во время финального штурма Кот-д-'Ивуару удалось сравнять счёт благодаря удачным действиям бывшего игрока "Арсенала" Николе Пепе, который заработал одиннадцатиметровый. Его хладнокровно реализовал Франк Кессье.

Во время серии пенальти было реализовано 9 из 10 пенальти. Единственный промах допустил центрбек Сенегала Ньякате. Он и стал решающим.

1/8 финала КАН. Кот-д'Ивуар. Стадион "Шарль Конан Банни"
Сенегал – Кот-д’Ивуар 1:1, пен. 4:5

Голы: Хабиб Диалло 4 – Кессье 86 (пен.)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.01.2024 в 09:21
название: Головний фаворит КАН залишає турнір. Сенегал 2:0 Кот-д'Івуар. Відео голів та огляд матчу (с) текст: Збірна Сенегалу несподівано вилетіла з турніру після поразки за 1/8 від Кот-д'Івуару...Під час серії пенальті було реалізовано 9 із 10 пенальті. Єдиний промах допустив центрбек Сенегалу Ньякате. Він і став вирішальним.1/8 фіналу КАН. Кот-д'Івуар. Стадіон "Шарль Конан Банні" Сенегал – Кот-д'Івуар 1:1, пен. 4:5 (с)
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.01.2024 в 09:21
название: Головний фаворит КАН залишає турнір. Сенегал 2:0 Кот-д'Івуар. Відео голів та огляд матчу (с) текст: Збірна Сенегалу несподівано вилетіла з турніру після поразки за 1/8 від Кот-д'Івуару...Під час серії пенальті було реалізовано 9 із 10 пенальті. Єдиний промах допустив центрбек Сенегалу Ньякате. Він і став вирішальним.1/8 фіналу КАН. Кот-д'Івуар. Стадіон "Шарль Конан Банні" Сенегал – Кот-д'Івуар 1:1, пен. 4:5 (с)
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