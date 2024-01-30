Сборная Сенегала неожиданно вылетела с турнира после поражения в 1/8 от Кот-д'Ивуара. Команды совершенно в разном настроении подходили к матчу плей-офф: в то время как "львы" завершили групповой этап, не отдав соперникам ни одного очка, хозяева турнира еле прошли в следующую стадию и отправили в отставку главного тренера.

С самого начала поединка Сенегал начал оправдывать своё звание фаворита. На 4 минуте счёт открыл Хабиб Диалло. Однако, увеличить преимущество команде не удалось. Во время финального штурма Кот-д-'Ивуару удалось сравнять счёт благодаря удачным действиям бывшего игрока "Арсенала" Николе Пепе, который заработал одиннадцатиметровый. Его хладнокровно реализовал Франк Кессье.

Во время серии пенальти было реализовано 9 из 10 пенальти. Единственный промах допустил центрбек Сенегала Ньякате. Он и стал решающим.

1/8 финала КАН. Кот-д'Ивуар. Стадион "Шарль Конан Банни"

Сенегал – Кот-д’Ивуар 1:1, пен. 4:5

Голы: Хабиб Диалло 4 – Кессье 86 (пен.)