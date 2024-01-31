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КАН-2023. ЮАР выбил Марокко с первой стадии плей-офф. Видео голов и обзор матча

Кубок Африки
Обновлено

Очередной фаворит в пролёте

КАН-2023. ЮАР выбил Марокко с первой стадии плей-офф. Видео голов и обзор матча

BBC

Новина українською

Следом за Сенегалом турнир покинул другой фаворит - полуфиналист последнего Чемпионата Мира сборная Марокко. Команда сенсационно проиграла на стадии 1/8 финала в поединке против сборной Южной Африки.

В первой половине встречи марокканцы сумели открыть счет, но взятие ворот было отменено после подсказки VAR. Затем матч проходил в достаточно медленном темпе, без очевидных главных моментов. Все изменилось в другом тайме после гола нападающего ЮАР Эвиденса Макгопа. На 85-й минуте матча у Марокко был отличный шанс для того, чтобы отыграться - мяч попав в руку защитника соперника, и после видеопросмотра VAR арбитр назначил пенальти. К 11-метровой отметке подошел защитник "ПСЖ" Хакими Ашраф, и... промахнулся. К тому же "Атласские львы" остались в компенсированный час вдесятером после удаления Софьяна Амрабата, чем мгновенно воспользовался полузащитник ЮАР Тебохо Мокоена, забив прямой гол со штрафного.

В четвертьфинале турнира сборная Южной Африки сыграет против Кабо-Верде. Встреча состоится 3 февраля в 22:00 по киевскому времени.

1/8 финала КАН. Кот-д'Ивуар. Стадион "Стад Лоран Пока"
Марокко – ЮАР 0:2

Голы: Макгопа 57, Мокоэна 90+5

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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