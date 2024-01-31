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Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны все пары 1/4 финала КАН-2023

Кубок Африки

Немного неожиданный состав команд

Стали известны все пары 1/4 финала КАН-2023

CAF Online

Новина українською

После вчерашнего матча между сборными Марокко и ЮАР (Южно-Африканской Республики) определились все пары 1/4 финала Кубка Африканских Наций.

Кубок Африки.

1/4 финала

Нигерия — Ангола, ДР Конго - Гвинея (2 февраля)

Кабо-Верде — ЮАР, Мали — Кот-д'Ивуар (3 февраля)

Напомним, что действующим победителем соревнования является сборная Сенегала.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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