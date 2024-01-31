Кубок Африки
Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны все пары 1/4 финала КАН-2023
Немного неожиданный состав команд
CAF Online
После
Кубок Африки.
1/4 финала
Нигерия — Ангола, ДР Конго - Гвинея (2 февраля)
Кабо-Верде — ЮАР, Мали — Кот-д'Ивуар (3 февраля)
Напомним, что действующим победителем соревнования является сборная Сенегала.
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