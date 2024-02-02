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Кубок Африки. ДР Конго – Гвинея 3:1. Волевая победа леопардов вывела их в полуфинал
Тот момент, когда качественные футболисты действительно решают результат
Twitter: CAF_Online
Кубок африканских наций, четвертьфинал
"Алассан Уатарра" (Абиджан)
Главный арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)
ДР Конго – Гвинея 3:1
Голы: Мбемба 27, Висса 65 (пен.), Масуаку 82 – Байо 20 (пен.)
ДР Конго: Мпаси-Нзау – Калулу, Мбемба, Инонга, Масуаку – Бонгонда (Тшибола 84), Мутуссами, Пикель – Мешак (Силас 59), Бакамбу (Банза 72), Висса (Каембе 84)
Гвинея: Коне – Диаките (А. Конте 90+2), Диакаби, Жанвье, И. Силла – Гилавоги (А. Туре 59), Кейта, Диавара (Гирасси 69), С. Силла (Ф. Конте 59) – Байо (Ф. Комано 90+2), Комара
Предупреждения: Масуаку 27 – Диавара 64, Конте 80
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