Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала КАН-2024
Мали – Кот-д'Ивуар: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол
ФОТО: TWITTER.COM/CAF_ONLINE
Непростое испытание ожидает сборную Мали в четвертьфинале КАН, ведь она встретится с хозяевами турнира. Матч начнется в 19:00 в Буаке на стадионе "Стад де ла Пе". Обе сборные откровенно не впечатляют своей игрой на этом турнире. Мали две игры выиграла, а две завершила вничью. У Кот-д'Ивуара две победы и два поражения. Возможно, победа над Сенегалом придаст хозяевам уверенности в собственных силах?
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Смотреть противостояние можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Кубок Африки. Четвертьфинал.
3 февраля. 19:00. Буаке. "Стад де ла Пе"
Трансляция: Megogo Football 1
Популярное сейчас
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Washington Post: Украина сообщила США о предстоящем увольнении Залужного
- КАН-2023. Действующий чемпион Сенегал вылетел в серии пенальти от Кот-д’Ивуара
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО