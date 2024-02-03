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Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала КАН-2024

Кубок Африки
Обновлено

Мали – Кот-д'Ивуар: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол

Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала КАН-2024

ФОТО: TWITTER.COM/CAF_ONLINE

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Непростое испытание ожидает сборную Мали в четвертьфинале КАН, ведь она встретится с хозяевами турнира. Матч начнется в 19:00 в Буаке на стадионе "Стад де ла Пе". Обе сборные откровенно не впечатляют своей игрой на этом турнире. Мали две игры выиграла, а две завершила вничью. У Кот-д'Ивуара две победы и два поражения. Возможно, победа над Сенегалом придаст хозяевам уверенности в собственных силах?

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Смотреть противостояние можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Кубок Африки. Четвертьфинал.

3 февраля. 19:00. Буаке. "Стад де ла Пе"

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляція матчу Малі — Кот-д’Івуар
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