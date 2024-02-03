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Кабо-Верде - ЮАР. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка африканских наций
Кабо-Верде - ЮАР: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 3.02.2024 ⋊ Кубок афкриканских наций на UA-Футбол
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий
Национальные сборные Кабо-Верде и ЮАР очным поединком закроют стадию четвертьфиналов Кубка африканских наций 2024.
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Островитяне вышли в плей-офф турнира, заняв первую позицию в квартете B. В свою очередь в рамках 1/8 сборная Кабо-Верде минимально обыграла команду Мавритании - 1:0.
Что касается команды Южно-Африканской Республики, то подопечные Уго Брооса попали в плей-офф раунд со второго места группы E. А на стадии 1/8 ЮАР сенсационно переиграли звездных марокканцев - 2:0.
Букмекеры не выделяют в данной паре явного фаворита, поэтому борьба обещает будет напряженной.
Матч 1/4 Кубка африканских наций состоится в субботу, 3-го февраля, в 22:00. Смотреть встречу можно на ОТТ-платформе - Megogo.
Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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