В предпоследнем четвертьфинале Кубка африканских наций встречались сборные, которые не радуют своих болельщиков яркой игрой, но, несмотря на проблемы эти коллективы, смогли улучшить свой результат на предыдущем турнире. Победа над Сенегалом должна была придать хозяевам турнира уверенность в собственных силах, но сборная Мали не собиралась сдаваться без боя.

Ожидалось, что с первых минут ивуарийцы будут владеть инициативой, но не так случилось, как предполагалось. Футболисты сборной Мали запомнились качественным контролем мяча. Подопечные Шелле контролировали ход поединка. Уже в дебюте противостояния номинальные хозяева матча претендовали на пенальти, но после просмотра VAR не увидел арбитр игру рукой Коссуну.

Однако уже через восемь минут одиннадцатиметровый в ворота Кот-д'Ивуара все же назначили. На этот раз Коссуну все же нарушал правила. С пенальти Адама Траоре пробивал в правый нижний угол, но Яхия Фофана спас свою команду. Моментов до перерыва было не так много, но футбол нельзя было назвать скучным. Постепенно ивуарийцам удалось несколько выровнять игру.

В конце тайма подвел свою команду Коссуну, который получил вторую желтую карточку и оставил на весь второй тайм Кот-д'Ивуар в меньшинстве. Красная и привезенный пенальти - антигерой матча. Хозяевам турнира повезло, что они в первой половине встречи не пропустили.

С первых минут второй половины встречи футболисты сборной Мали пытались реализовать численное большинство, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Слишком мало ударов было сегодня у малийцев. Ивуарийцы сосредоточились на игре в защите, а с выходом в атаку у них ощущались существенные проблемы.

Казалось, что в основное время голов у нас не будет, но против этого был хавбек "Зальцбурга" Нене. Доржелес решился на удар из-за пределов штрафной и попал в правую девятку – 1:0. Замена Шелле сработала. Кстати, у Нене родители ивуарийцы, поэтому забитый мяч он не праздновал.

После подачи с углового мог сравнивать счет Диаките, но пробил мимо ворот. На 90-й минуте хозяева турнира смогли спастись в меньшинстве. Удар Фофаны заблокировал защитник, но первым на добивании оказался Адингра – 1:1.Основное время этого четвертьфинала завершилось вничью.

Гол придал уверенности ивуарийцам и они заиграли гораздо смелее. Мог выводить свою команду вперед Аллер, но он головой пробил в перекладину. В экстратаймах никто не хотел рисковать, ведь понимали цену ошибки. На последней секунде Диаките подставил ногу после удара Фофаны и вывел свою команду в полуфинал – 1:2. Это фантастика.

Кубок Африки. Четвертьфинал.

3 февраля. 19:00. Буаке. "Стад де ла Пе"

Мали - Кот-д'Ивуар 1:2

Голы: Нене (71) - Адингра (90), Диаките (120)

Нереализованный пенальти: Адама Траоре (17)

Удаление: Коссуну (44), Диаките (123), Траоре (125)

"Мали" (стартовый состав): Диарра - Ниакате, Синайоко, Думбия, Кулибали, Куята, Сако, Самасеку, Адама Траоре, Амари Траоре, Хайдара

Кот-д'Ивуар (стартовый состав): Фофана - Градель, Кессье, Конан, Коссуну, Н'Дика, Куаме, Орье, Пепе, Сери, Секо Фофана