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Поединок, достойный финала. Мали - Кот-д'Ивуар 1:2. Видеообзор матча
Три удаления, три гола, нереализованный пенальти
Фото: Getty Images
Закончился четвертьфинальный поединок, в котором ивуарийцы победили малийцев благодаря голу на последних минутах.
Неудача постигла сборную Мали уже в начале поединка, после того, как Адама Траоре не реализовал пенальти.
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Номинальные гости провели большую часть матча в меньшинстве после того, как центральный защитник получил вторую желтую на 44-й минуте. Однако это не помешало им забить сначала в конце основного времени, а позже на последних минутах дополнительного. После того, как Кот-д'Ивуар вышел вперед - сразу команды потеряли по игроку, все же в ожесточенной борьбе трудно контролировать эмоции.
В четвертьфинале ивуарийская сборная встретится с ДР Конго.
Кубок Африканских Наций. Четвертьфинал.
3 февраля. 19:00. Буаке. "Стад де ла Пе"
Мали - Кот-д'Ивуар 1:2
Голы: Нене (71) - Адингра (90), Диаките (120)
Нереализованный пенальти: Адама Траоре (17)
Удаления: Коссуну (44), Диаките (123), Траоре (125)
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