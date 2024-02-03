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Поединок, достойный финала. Мали - Кот-д'Ивуар 1:2. Видеообзор матча

Кубок Африки
Обновлено

Три удаления, три гола, нереализованный пенальти

Поединок, достойный финала. Мали - Кот-д'Ивуар 1:2. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

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Закончился четвертьфинальный поединок, в котором ивуарийцы победили малийцев благодаря голу на последних минутах.

Неудача постигла сборную Мали уже в начале поединка, после того, как Адама Траоре не реализовал пенальти.

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Номинальные гости провели большую часть матча в меньшинстве после того, как центральный защитник получил вторую желтую на 44-й минуте. Однако это не помешало им забить сначала в конце основного времени, а позже на последних минутах дополнительного. После того, как Кот-д'Ивуар вышел вперед - сразу команды потеряли по игроку, все же в ожесточенной борьбе трудно контролировать эмоции.

В четвертьфинале ивуарийская сборная встретится с ДР Конго.

Кубок Африканских Наций. Четвертьфинал.

3 февраля. 19:00. Буаке. "Стад де ла Пе"
Мали - Кот-д'Ивуар 1:2
Голы: Нене (71) - Адингра (90), Диаките (120)
Нереализованный пенальти: Адама Траоре (17)
Удаления: Коссуну (44), Диаките (123), Траоре (125)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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