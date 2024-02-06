Хозяева турнира сотворили настоящее футбольное чудо в четвертьфинале против Мали. Сначала ивуарийцы в меньшинстве отыгрались на последней минуте основного времени, а на 122-й минуте вырвали победу. Однако вечно продолжаться это не может, ведь к игре команды очень много вопросов остаются.

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Кубок Африки. Полуфинал.

7 февраля. 22:00. Абиджан. "Алассан Уаттара"

Трансляция: Megogo Football 1

Сборная Кот-д'Ивуара

Игрой команда снова не впечатлила. Подопечные Эмерса Фаэ провалили начало встречи, и только блестящая игра голкипера позволила им не пропустить до перерыва. Начиная с 44 минуты ивуарийцы играли в меньшинстве и об атаке даже не думали. Активнее коллектив Фаэ заиграл только после пропущенного гола и чудо их спасло на последних минутах основного времени. Однако в экстратаймах уже хозяева турнира контролировали ход событий на поле и вырвали победу. Хватит ли у этой сборной сил, чтобы навязать борьбу неуступчивому сопернику в полуфинале? Отметим, что из-за дисквалификации не смогут сыграть Диаките и Коссуну. Это достаточно серьезные потери для хозяев.

Не хватает сборной Кот-д'Ивуара нестандартных действий в заключительной трети поля. Большинство своих атак они не могут довести до логического завершения, а потери в центре поля вынуждают держать в напряжении голкипера и защиту в течение всего матча.

Сборная ДР Конго

Эта команда также прошла непростой путь к полуфиналу. Все три матча в группе ДР Конго завершила вничью и забила всего два гола. Безусловно, стоит отметить волевую ничью с Марроко (1:1). Очень нестабильно играют подопечные Себастьяна Десабра. Сначала не могут победить Танзанию и Замбию, а затем в 1/8 финала выбивают из турнира Египет. В четвертьфинале коллектив 47-летнего французского наставника первым пропустил от Гвинеи, но затем забили три гола в ворота соперников и уверенно победили. Достаточно сложно прогнозировать, какой будет ДР Конго в полуфинале, ведь от этой сборной можно ожидать чего угодно.

Среди лидеров "леопардов", безусловно, стоит отметить футболиста "Брентфорда" Йоана Виссу, а также нападающего "Штутгарта" Силаса и хавбека "Янг Бойза" Мешака. Ну и не забываем о Мбэмбе из "Марселя". Игроков из топ-5 чемпионатов здесь хватает.

Личные встречи

Команды провели между собой 19 матчей, по итогам которых преимущество у Кот-д`Ивуара: 8 побед, 5 поражений, 6 ничейных результатов. Статистика в официальных матчах: по три победы и три ничьих. Две предыдущие игры завершились вничью – 0:0 и 2:2.

Цифры и факты

Сборная ДР Конго не побеждала ивуарийцев с 2011 года;

ДР Конго на этом турнире еще не проигрывала;

В восьми последних матчах конголезцы только однажды выиграли в основное время;

Ивуарийцы, как и конголезцы, дважды выигрывали Кубок Африки.

Трансляция матча Кот-д’Ивуар - ДР Конго

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

У букмекеров фаворитами считаются хозяева турнира, но не стоит недооценивать конголезцев. У этой сборной достаточно игроков, которые могут за счет индивидуальных действий вывести свою команду в финал. К тому же, ивуарийцы не выглядят командой, которую нельзя обыграть. Скорее всего, никто рисковать не будет, но и нулевой ничьей тоже не стоит ожидать. Прогноз – проход ДР Конго (2.5).