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Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала КАН-2024
Кот-д'Ивуар - ДР Конго: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Абиджане сыграют второй полуфинал Кубка африканских наций. Фаворитом считаются хозяева турнира, но легко им точно не будет. В составе конголезцев есть ряд футболистов из топ-чемпионатов, способных вывести свою сборную в финал. К тому же четвертьфинал против Мали забрал немало физических и эмоциональных сил у ивуарийцев. Отметим, что ДР Конго на этом турнире еще не проигрывала.
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Смотреть противостояние можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Кубок Африки. Полуфинал
7 февраля. 22:00. Обиджан. "Алассан Уаттара"
Трансляция: Megogo Football 1
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