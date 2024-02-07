Сегодня в Абиджане сыграют второй полуфинал Кубка африканских наций. Фаворитом считаются хозяева турнира, но легко им точно не будет. В составе конголезцев есть ряд футболистов из топ-чемпионатов, способных вывести свою сборную в финал. К тому же четвертьфинал против Мали забрал немало физических и эмоциональных сил у ивуарийцев. Отметим, что ДР Конго на этом турнире еще не проигрывала.

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Кубок Африки. Полуфинал

7 февраля. 22:00. Обиджан. "Алассан Уаттара"

Трансляция: Megogo Football 1