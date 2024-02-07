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Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала КАН-2024

Кубок Африки
Обновлено

Кот-д'Ивуар - ДР Конго: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол

Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала КАН-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Абиджане сыграют второй полуфинал Кубка африканских наций. Фаворитом считаются хозяева турнира, но легко им точно не будет. В составе конголезцев есть ряд футболистов из топ-чемпионатов, способных вывести свою сборную в финал. К тому же четвертьфинал против Мали забрал немало физических и эмоциональных сил у ивуарийцев. Отметим, что ДР Конго на этом турнире еще не проигрывала.

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Смотреть противостояние можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Кубок Африки. Полуфинал

7 февраля. 22:00. Обиджан. "Алассан Уаттара"

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляція матчу Кот-д’Івуар - ДР Конго
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