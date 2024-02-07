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"Остальной мир думает, что мы играем с обезьянами в воротах". Вратарь сборной ЮАР совершил четыре сейва в серии пенальти
Рекорд турнира
BBC
Голкипер национальной сборной Южной Африки Ронвен Уильямс стал первым в истории Кубка Африки вратарём, который сумел отразить четыре из пяти ударов в серии пенальти. Случилось это в матче 1/4 финала между ЮАР и Кабо-Верде.
"Он - голкипер мирового класса. Его следует сделать министром финансов. Он мог бы спасти южноафриканскую экономику", — пошутил одноклубник Уильямса Грант Кекана после поединка.
"Остальной мир думает, что мы играем с обезьянами в воротах, но мы показали, что наши вратари так же хороши, как где бы то ни было", - цитирует Marca легенду сборной Камеруна Жозефа-Антуана Белла.
Следующий матч сборной ЮАР состоится сегодня, 7 февраля, в 17:00. "Бафана Бафана" сыграет против Нигерии в 1/2 финала.
Ronwen Williams has become the first goalkeeper to ever save 4 penalties in a single TotalEnergies AFCON shootout. ????????????#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/35g7qPeB2D— CAF (@CAF_Online) February 4, 2024
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