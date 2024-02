"Остальной мир думает, что мы играем с обезьянами в воротах". Вратарь сборной ЮАР совершил четыре сейва в серии пенальти

Голкипер национальной сборной Южной Африки Ронвен Уильямс стал первым в истории Кубка Африки вратарём, который сумел отразить четыре из пяти ударов в серии пенальти. Случилось это в матче 1/4 финала между ЮАР и Кабо-Верде.

Следующий матч сборной ЮАР состоится сегодня, 7 февраля, в 17:00. "Бафана Бафана" сыграет против Нигерии в 1/2 финала.

Ronwen Williams has become the first goalkeeper to ever save 4 penalties in a single TotalEnergies AFCON shootout. ????????????#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/35g7qPeB2D