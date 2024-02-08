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Вечер одиннадцатиметровых. Нигерия - ЮАР 1:1 (серия пенальти - 4:2). Видео голов и обзор матча

Кубок Африки
Обновлено

Необычный матч на Кубке Африки

Вечер одиннадцатиметровых. Нигерия - ЮАР 1:1 (серия пенальти - 4:2). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Haykel Hmima/Anadolu

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В полуфинале Кубка Африки сборная Нигерии одолела ЮАР.

Первый тайм прошел при равной игре и без забитых голов. После перерыва счет открыли нигерийцы – Уильям Трост-Эконг реализовал пенальти. Результат матча мог быть решен после гола Осимхена, однако после просмотра VAR он был отменен. Вскоре ЮАР сравнял счет – тоже с одиннадцатиметрового.

В дополнительное время красную карточку получил игрок ЮАР Грант Кекана, но "Бафана-бафана" все же дотянула до серии пенальти, победу в которой уже праздновали "супеорлы".

Таким образом, Нигерия прошла в финал турнира, где сыграет с Кот-д'Ивуаром, обыгравшим в другом полуфинале ДР Конго – 1:0.

Финальный матч будет для нигерийцев выездным, так как он состоится на домашней арене "слонов" в Абиджане. Начало – 11 февраля в 22:00 по Киеву.

Полуфинал Кубка африканских наций
Буаке. Стадион "Буакэ".
Нигерия – ЮАР 1:1 (серия пенальти – 4:2)
Голы: Трост-Эконг 67 (пенальти) - Мокоэна 90 (пенальти)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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