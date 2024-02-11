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Нигерия – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала КАН-2024
Нигерия - Кот-д'Ивуар: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол
Фото: The Sun
Сегодня состоится решающий матч Кубка африканских наций, в котором будут играть хозяева турнира – сборная Кот-д'Ивуара. Будут противостоять подопечным Файе нигерийцы, которые на этих соревнованиях пропустили всего два гола и выступают достаточно уверенно. Пока не впечатляет главная звезда Нигерии Осимхен, но, возможно, он оставил свои голы на финал?
Сборная Нигерии дошла до финала на Кубке Африки впервые с 2013 года, когда она стала чемпионом. Сборная Кот-д'Ивуара сыграет в финале Кубка Африки впервые с 2015-го, когда она также победила.
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Смотреть противостояние можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Кубок Африки. Финал
11 февраля. 22:00. Абиджан. "Алассан Уаттара"
Трансляция: Megogo Football 1
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