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Роберто Манчини: Три игрока отказались приехать в сборную Саудовской Аравии на Кубок Азии
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня сборная Саудовской Аравии начнет выступления на Кубке Азии матчем против Омана. Вчера состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция, на которой главный тренер саудитов Роберто Манчини сообщил интересные подробности. Оказывается, три игрока отказались приехать в сборную.
"Очень странная ситуация", - заявил итальянский специалист. "Такое со мной впервые. Аль-Фарадж сказал мне, что он не хочет играть товарищеские матчи. Султан Аль-Ганам сказал, что он приедет только при условии, что будет играть в стартовом составе. То же заявил Наваф Аль-Акиди два дня тому, хотя вначале согласился приехать".
"Я не понимаю такое отношение. Не понимаю, когда молодой футболист отказывается приехать, потому что не знает, будет ли играть. Национальная сборная - не клуб, это твоя страна. Ты представляешь всех людей в твоей стране и должен быть рад быть частью этой группы".
"Ни один игрок не решает, когда он будет играть, а когда - нет. Я решаю это".
"Я уважаю их решение и больше не буду их вызывать. И надеюсь, что вы больше не будете задавать мне вопросы на эту тему".
Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии в августе после скандального ухода из сборной Италии. Под его руководством саудиты провели девять матчей, из которых четыре выиграли, два сыграли вничью и три проиграли.
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