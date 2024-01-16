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Роберто Манчини: Три игрока отказались приехать в сборную Саудовской Аравии на Кубок Азии

Кубок Азии

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Роберто Манчини: Три игрока отказались приехать в сборную Саудовской Аравии на Кубок Азии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня сборная Саудовской Аравии начнет выступления на Кубке Азии матчем против Омана. Вчера состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция, на которой главный тренер саудитов Роберто Манчини сообщил интересные подробности. Оказывается, три игрока отказались приехать в сборную.

"Очень странная ситуация", - заявил итальянский специалист. "Такое со мной впервые. Аль-Фарадж сказал мне, что он не хочет играть товарищеские матчи. Султан Аль-Ганам сказал, что он приедет только при условии, что будет играть в стартовом составе. То же заявил Наваф Аль-Акиди два дня тому, хотя вначале согласился приехать".

"Я не понимаю такое отношение. Не понимаю, когда молодой футболист отказывается приехать, потому что не знает, будет ли играть. Национальная сборная - не клуб, это твоя страна. Ты представляешь всех людей в твоей стране и должен быть рад быть частью этой группы".

"Ни один игрок не решает, когда он будет играть, а когда - нет. Я решаю это".

"Я уважаю их решение и больше не буду их вызывать. И надеюсь, что вы больше не будете задавать мне вопросы на эту тему".

Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии в августе после скандального ухода из сборной Италии. Под его руководством саудиты провели девять матчей, из которых четыре выиграли, два сыграли вничью и три проиграли.

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Роберто Манчини Саудовская Аравия Кубок Азии
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Источник:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-estero/2024/01/15-120555373/mancini_nella_bufera_in_arabia_saudita_in_tre_si_rifiutano_di_scendere_in_campo/2
Опубликовал: Леон Вургафт
Комментарии
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terber (ternopil)
16.01.2024 в 10:49
якийсь наівний Манчіні,хто хоче травму получити там де не платять,футбол вже давно став простим заробітком, а не чиїмись амбіціями навіть граючи за збірну
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Комментарии 1
terber (ternopil)
16.01.2024 в 10:49
якийсь наівний Манчіні,хто хоче травму получити там де не платять,футбол вже давно став простим заробітком, а не чиїмись амбіціями навіть граючи за збірну
Ответить
0
0

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