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Кубок Азии. Хозяева турнира добыли минимальную выездную победу над Таджикистаном
Катар открыл счет в первом тайме
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В рамках 2-го тура группового этапа Кубка Азии Таджикистан принимал Катар. Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте игроком гостей Акрамом Афифом с результативной передачи Альмоэза Али (0:1).
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Во втором тайме Таджикистан остался в меньшинстве после удаления Камолов. Арбитр накинул к основному времени встречи 11 компенсированных минут, однако счет в матче не поменялся.
В квартете с таджиками и катарцами также находятся Китай и Ливан. Эти команды сыграли сегодня днем (17 января) и голов не забивали.
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