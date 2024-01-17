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Кубок Азии. Хозяева турнира добыли минимальную выездную победу над Таджикистаном

Кубок Азии

Катар открыл счет в первом тайме

Кубок Азии. Хозяева турнира добыли минимальную выездную победу над Таджикистаном

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В рамках 2-го тура группового этапа Кубка Азии Таджикистан принимал Катар. Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте игроком гостей Акрамом Афифом с результативной передачи Альмоэза Али (0:1).

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Во втором тайме Таджикистан остался в меньшинстве после удаления Камолов. Арбитр накинул к основному времени встречи 11 компенсированных минут, однако счет в матче не поменялся.

В квартете с таджиками и катарцами также находятся Китай и Ливан. Эти команды сыграли сегодня днем (17 января) и голов не забивали.

Кубок Азии. Хозяева турнира добыли минимальную выездную победу над Таджикистаном - изображение 1
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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