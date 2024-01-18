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Кубок Азии. Узбекистан не заметил Индию, решив все вопросы до перерыва

Кубок Азии

Три мяча гостей остались без ответа хозяев

Кубок Азии. Узбекистан не заметил Индию, решив все вопросы до перерыва

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В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии в квартете B встречались сборные Индии и Узбекистана.

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Хозяева ничего не смогли поделать с прытью гостей – узбеки быстро открыли счет, удвоили его в середине первого тайма, а под занавес 45-минутки затолкали третий мяч в сетку ворот Индии. Во второй половине встречи зрители не увидели забитых голов, тренер Узбекистана бросал в бой свежих игроков, чтобы дать возможность отдохнуть лидерам, а наставник Индии пытался усилить игру, но у него это не получилось.

Группу B возглавляет Австралия (6). Узбекистан – второй (4). У Сирии (1), в отличие от Индии (0), хотя бы есть один набранный зачетный пункт.

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Узбекистан Индия Кубок Азии
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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