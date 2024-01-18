Кубок Азии. Узбекистан не заметил Индию, решив все вопросы до перерыва

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии в квартете B встречались сборные Индии и Узбекистана.

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Хозяева ничего не смогли поделать с прытью гостей – узбеки быстро открыли счет, удвоили его в середине первого тайма, а под занавес 45-минутки затолкали третий мяч в сетку ворот Индии. Во второй половине встречи зрители не увидели забитых голов, тренер Узбекистана бросал в бой свежих игроков, чтобы дать возможность отдохнуть лидерам, а наставник Индии пытался усилить игру, но у него это не получилось.

Группу B возглавляет Австралия (6). Узбекистан – второй (4). У Сирии (1), в отличие от Индии (0), хотя бы есть один набранный зачетный пункт.