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Кубок Азии. Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2. Киргизы хамили, арабы забивали

Кубок Азии
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Так не победишь

Кубок Азии. Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2. Киргизы хамили, арабы забивали

Фото: AsianCup2023

Новина українською

Матч Кубка Азии Кыргызстан - Саудовская Аравия завершился уверенной викторией вторых. Арабы доминировали на поле весь поединок благодаря своему классу и подаркам соперников.

Кыргызстан получил 2 прямые красные карточки уже к 52-й минуте, что почти лишило их шансов на очки. Саудовская Аравия нанесла 27 ударов, но забить сумела лишь дважды. Их оппоненты смогли лишь на один неточный выстрел.

Таким образом, перед заключительными матчами группы F арабы лидируют с максимумом очков (6). Далее следуют Таиланд (4), Оман (1), и замыкает четверку Кыргызстан (0), который пока без голов на турнире.

Кубок Азии-2023. Группа F. 2-й тур
Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2
Голы: Канно 35, Аль-Гамди 84
Удаления: Акматов 9, Мерк 52

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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