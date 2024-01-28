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Кубок Азии-2023. Таджикистан - ОАЭ 1:1(5:3). Безумный финал поединка и серия пенальти. ВИДЕО
Номинальным хозяевам немного не хватило, чтобы одержать победу в основное время
Фото: Getty Images
Определился второй четвертьфиналист Кубка Азии-2023. Таджикистан обыграл ОАЭ в серии пенальти со счетом 5:3. Основное время закончилось со счетом 1:1.
Номинальным хозяевам немного не хватило, чтобы одержать победу в основное время. Они открыли счет на 30-й минуте и держались до последних минут. На 90+5 Халифа аль Хаммади сумел сравнять счет и перевел матч в экстратайм. Там команды не забивали и перевели игру в серию пенальти.
Кубок Азии-2023, 1/8 финала
Таджикистан - ОАЭ 1:1(Пен. 5:3)
Голы: Вахдат Ханонов, 30 - Халифа аль Хаммади, 90+5
???? HIGHLIGHTS | ???????? Tajikistan 1️⃣-1️⃣ UAE ???????? (5-3 on pens)— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 28, 2024
An entertaining encounter in normal time followed by a dramatic penalty shoot-out! ⚡️
Match Report ???? https://t.co/HBG5FX50tr#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #TJKvUAE pic.twitter.com/aV1kmXQKzP
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