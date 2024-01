Кубок Азии-2023. Таджикистан - ОАЭ 1:1(5:3). Безумный финал поединка и серия пенальти. ВИДЕО

Определился второй четвертьфиналист Кубка Азии-2023. Таджикистан обыграл ОАЭ в серии пенальти со счетом 5:3. Основное время закончилось со счетом 1:1.

Номинальным хозяевам немного не хватило, чтобы одержать победу в основное время. Они открыли счет на 30-й минуте и держались до последних минут. На 90+5 Халифа аль Хаммади сумел сравнять счет и перевел матч в экстратайм. Там команды не забивали и перевели игру в серию пенальти.

Кубок Азии-2023, 1/8 финала

Таджикистан - ОАЭ 1:1(Пен. 5:3)

Голы: Вахдат Ханонов, 30 - Халифа аль Хаммади, 90+5

