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Иордания - Катар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Азии

Кубок Азии
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Сенсационная пара и интригующий поединок

Иордания - Катар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Азии

Фото: Qatar Football Association

Новина українською

Впервые с 2004-го года титул чемпиона Азии разыграют две арабские сборные. Если откровенно, то мало кто ожидал увидеть в финале именно эти две команды. Однако Иордания и Катар прошли невероятный турнирный путь, поэтому поединок обещает быть интригующим.

"Рыцари" уже превзошли свой исторический успех, дойдя до финала. В свою очередь "бордовые" могут завоевать свой второй подобный трофей в собственной истории.

Прямая трансляция решающей встречи Кубка Азии будет доступна на канале Sport 1.

Финал Кубка Азии

10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".

Иордания 17:00 Катар

Видеотрансляция — Sport 1 (доступен на ОТТ-платформе Megogo)

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