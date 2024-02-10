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Иордания - Катар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Азии
Сенсационная пара и интригующий поединок
Фото: Qatar Football Association
Впервые с 2004-го года титул чемпиона Азии разыграют две арабские сборные. Если откровенно, то мало кто ожидал увидеть в финале именно эти две команды. Однако Иордания и Катар прошли невероятный турнирный путь, поэтому поединок обещает быть интригующим.
"Рыцари" уже превзошли свой исторический успех, дойдя до финала. В свою очередь "бордовые" могут завоевать свой второй подобный трофей в собственной истории.
Прямая трансляция решающей встречи Кубка Азии будет доступна на канале Sport 1.
Финал Кубка Азии
10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".
Иордания 17:00 Катар
Видеотрансляция — Sport 1 (доступен на ОТТ-платформе Megogo)
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