  1. UA-Футбол ⚽
  2. Беларусь
  3. Дулуб: Спортсмены не относятся к группе риска. Чемпионат Беларуси стали смотреть
В тренде

Дулуб: Спортсмены не относятся к группе риска. Чемпионат Беларуси стали смотреть

Беларусь
(1 голосов)

Есть и такое мнение

Дулуб: Спортсмены не относятся к группе риска. Чемпионат Беларуси стали смотреть
Новина українською

Бывший тренер "Карпат" и "Черноморца", белорус Олег Дулуб высказал свое мнение о чемпионате Беларуси, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса.

"Спортсмены не относятся к группе риска. Расстояние на футбольном поле больше полутора метров. Вирус не живет на свежем воздухе. Единственное, может это другой вирус. Меня учили в институте, что вирус возникает в закрытых помещениях.

Читайте такжеБурунди сдалась коронавирусу. Остались Беларусь, Таджикистан, Никарагуа и Тайвань

Наш чемпионат (Беларуси) стали смотреть. Даже критика, которая присутствует, если ее правильно использовать, она пойдет на пользу. Говорят, что скорости не хватает, значит, нужно на другую скорость переходить. Картинки не хватает? Значит, надо делать картинку", – сказал Дулуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Дулуб коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tvr.by

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
15.04.2020 в 21:36
В авторитарных режимах плевать на жизни людей...
Ответить
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
15.04.2020 в 21:28
Спортсмены не относятся к группе риска" и "Расстояние на футбольном поле больше полутора метров" - такое сморозить может мягко говоря "недалекий человек"
Ответить
+1
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
15.04.2020 в 21:27
Еще один тупорез горловой. Никто и не смотрит чемпионат Беларуси.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...