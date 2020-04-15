Дулуб: Спортсмены не относятся к группе риска. Чемпионат Беларуси стали смотреть

Бывший тренер "Карпат" и "Черноморца", белорус Олег Дулуб высказал свое мнение о чемпионате Беларуси, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса.

"Спортсмены не относятся к группе риска. Расстояние на футбольном поле больше полутора метров. Вирус не живет на свежем воздухе. Единственное, может это другой вирус. Меня учили в институте, что вирус возникает в закрытых помещениях.

Наш чемпионат (Беларуси) стали смотреть. Даже критика, которая присутствует, если ее правильно использовать, она пойдет на пользу. Говорят, что скорости не хватает, значит, нужно на другую скорость переходить. Картинки не хватает? Значит, надо делать картинку", – сказал Дулуб.