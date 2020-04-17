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Шахтер - Слуцк. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Беларусь
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UA-Футбол делает прогноз на матч Высшей белорусской лиги, который состоится 17 апреля, начало встречи в 19:00

Шахтер - Слуцк. Прогноз на матч чемпионата Беларуси
UA-Футбол
Новина українською

Похоже, для команды Вернидуба начинаются настоящие испытания – "Слуцк" очень неплохо начал чемпионат и удерживает место в группе лидеров. Затем "Шахтер" ждет "Динамо" Брест, который недавно обыгрывал солигорскую команду в Кубке Беларуси 2:0. Впрочем, может "Шахтеру" и лучше встречаться с более сильными соперниками, которые раскрываются, играют сами и дают играть подопечным украинского специалиста. Например, "Городею" удалось обыграть в прошлом месяце, а сейчас эта команда вышла на второе место в турнирной таблице. "Шахтер", тем временем, располагается недалеко от зоны вылета.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 5-й тур
Стадион: Строитель (Солигорск)

Шахтер 19:00 Слуцк

Телетрансляция – Спорт 1

В чемпионате у команды Вернидуба всего один пропущенный мяч в четырех матчах, в трех последних играх ворота оставались "сухими". Но и забивают очень мало "горняки" - всего два гола, оба в одном матче. Два последних противостояния со счетом 0:0. Очевидно, что в процессе становления находится коллектив из Солигорска, сложно прогнозировать на что они способны.

"Слуцк" более результативная команда, исповедуя открытый, более зрелищный футбол. Пока это самый забивной клуб Высшей лиги Беларуси 2020 года – семь точных ударов. Но и пропускают они много – пять голов, чем могут воспользоваться хозяева. Для них это будет проверка.

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Последнее свидание "Шахтера" и "Слуцка" завершилось унизительным разгромом для последних – 5:0. Собственно, солигорчане выиграли в двух поединках прошлого сезона, дома скромно 1:0, а в гостях порезвились. Победная серия "Шахтера" над "Слуцком" составляет шесть поединков, лишь в 2017-м году "горняки" не смогли справиться с этим соперником (1:1). В прошлом чемпионате "Слуцк" финишировал на 11-м месте, а "Шахтер" в тройке лидеров, казалось бы – соперник по зубам, если Вернидуб одержит победу, обойдет случан и поднимется в зону лидеров. Но веры мало - на сегодня эти команды приблизительно равны. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) СФК Слуцк
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