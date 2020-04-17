БАТЭ покажет матч с Торпедо-БелАЗ с использованием технологии 360-градусной съемки

Белорусский футбольный клуб "БАТЭ" объявил на своем официальном сайте, что впервые в истории спорта страны организует трансляцию субботнего домашнего матча Высшей лиги против "Торпедо-БелАЗ" с использованием технологии 360-градусной съемки.

Благодаря такому формату фанаты получат ощущение присутствия на трибунах "Борисов-Арены", как отмечается в заявлении клуба. Напомним, начало трансляции матча на YouTube-канале "БАТЭ" – в 20:00. Ранее мы анонсировали для вас данный поединок.