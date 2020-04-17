  1. UA-Футбол ⚽
  2. Беларусь
  3. БАТЭ покажет матч с Торпедо-БелАЗ с использованием технологии 360-градусной съемки
В тренде

БАТЭ покажет матч с Торпедо-БелАЗ с использованием технологии 360-градусной съемки

Беларусь
(2 голосов)

Digi… Digita… Digitalization!

БАТЭ покажет матч с Торпедо-БелАЗ с использованием технологии 360-градусной съемки
Новина українською

Белорусский футбольный клуб "БАТЭ" объявил на своем официальном сайте, что впервые в истории спорта страны организует трансляцию субботнего домашнего матча Высшей лиги против "Торпедо-БелАЗ" с использованием технологии 360-градусной съемки.

Благодаря такому формату фанаты получат ощущение присутствия на трибунах "Борисов-Арены", как отмечается в заявлении клуба. Напомним, начало трансляции матча на YouTube-канале "БАТЭ" – в 20:00. Ранее мы анонсировали для вас данный поединок.

Читайте такжеБАТЭ - Торпедо-БелАЗ. Ставка и анонс на поединок

"Камера будет установлена в чаше и подарит зрителям совершенно новые впечатления. Посмотреть игру можно в режиме настоящей виртуальной реальности – с помощью очков VR, на экране мобильного устройства через YouTube или через браузер на ноутбуке либо компьютере".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БАТЭ (Борисов) чемпионат Беларуси Торпедо-БелАЗ (Жодино)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БАТЭ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...