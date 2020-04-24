Городея - БАТЭ. Анонс и прогноз на матч

Команда Олега Радушко проиграла два матча на старте, но затем выиграла последующие три встречи в чемпионате. БАТЭ также остался с нулем очков после двух туров, в последующих же трех был близок к максимуму. Но вот ворота "Торпедо-БелАЗ" в прошлом туре команда Кирилла Альшевского пробить так и не смогла (0:0).

В среднем в матчах с участием "Городеи" забивается 1,2 гола, столько же, что и в поединках солигорского "Шахтера". Еще менее зрелищной в белорусском чемпионате является лишь одна команда - это новичок элиты, брестский "Рух".

Беларусь, Высшая лига, 6-й тур

Стадион: "Городея"

Главный арбитр: Дмитрий Доля

Городея 17:00 БАТЭ

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Как и в победном гостевом матче с "Белшиной", "Городеи" хватило минимума моментов в гостевом поединке с "Энергетиком-БГУ" для достижения победы (1:0). Соперник был намного лучше по владению мячом и общему количеству ударов, но результативной оказалась именно попытка забить в исполнении гостей.

В стартовых пяти турах игроки команды заработали всего лишь восемь предупреждений. Поэтому говорить о дисквалификациях футболистов "Городеи" пока что рано.

Ориентировочный состав Городея (3-4-2-1): Довгялло - Павлючек, Шестиловский, Позняк - Усеня, Сазанович, Яскович, Йоксимович - Сорокин, Сайчич - Архипов.

Промедление и осечки на старте сезона сказались на уверенности в себе Кирилла Альшевского. Но вот уже в трех матчах подряд его подопечные не пропускают, что на фоне пяти пропущенных голов в двух первых турах вызывает оптимизм.

Все игроки БАТЭ, в том числе травмированный ранее Александар Филипович, тренировались в общей группе.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Щербицкий - Филипович, Волков, Филипенко, Настич - Бага - Нехайчик, Уиллумсон, Драгун, Стасевич - Сорока.

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Цифры и факты

Все игры "Городеи" в нынешнем чемпионате завершились с удовлетворением ставки "тотал меньше 2,5".

Все три победы команды Радушко фиксировались со счетом 1:0.

БАТЭ на выезде провел три игры и в каждом случае забивал.

Прогноз

Хозяевам нужно уповать на редкие шансы в атаке и надежность собственной обороны. Но и у БАТЭ уже набрал оптимальную форму Игорь Стасевич, разыгрались прочие креативные полузащитники, а также бесподобно подключается к атакам левый фулбек Настич. Это практически не оставляет "Городее" шансов на "сухой" исход в защите, а значит и на положительный итоговый результат.

Ставка: Победа БАТЭ с форой (-1) за 2.06