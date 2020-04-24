Городея - БАТЭ. Анонс и прогноз на матч
Удивительное дело - "Городея" идет выше БАТЭ в таблице и перед очным матчем 6-го тура, который состоится 25 апреля в 17:00, опережает именитого соперника на два очка.
Команда Олега Радушко проиграла два матча на старте, но затем выиграла последующие три встречи в чемпионате. БАТЭ также остался с нулем очков после двух туров, в последующих же трех был близок к максимуму. Но вот ворота "Торпедо-БелАЗ" в прошлом туре команда Кирилла Альшевского пробить так и не смогла (0:0).
В среднем в матчах с участием "Городеи" забивается 1,2 гола, столько же, что и в поединках солигорского "Шахтера". Еще менее зрелищной в белорусском чемпионате является лишь одна команда - это новичок элиты, брестский "Рух".
Беларусь, Высшая лига, 6-й тур
Стадион: "Городея"
Главный арбитр: Дмитрий Доля
Городея 17:00 БАТЭ
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Как и в победном гостевом матче с "Белшиной", "Городеи" хватило минимума моментов в гостевом поединке с "Энергетиком-БГУ" для достижения победы (1:0). Соперник был намного лучше по владению мячом и общему количеству ударов, но результативной оказалась именно попытка забить в исполнении гостей.
В стартовых пяти турах игроки команды заработали всего лишь восемь предупреждений. Поэтому говорить о дисквалификациях футболистов "Городеи" пока что рано.
Ориентировочный состав Городея (3-4-2-1): Довгялло - Павлючек, Шестиловский, Позняк - Усеня, Сазанович, Яскович, Йоксимович - Сорокин, Сайчич - Архипов.
Промедление и осечки на старте сезона сказались на уверенности в себе Кирилла Альшевского. Но вот уже в трех матчах подряд его подопечные не пропускают, что на фоне пяти пропущенных голов в двух первых турах вызывает оптимизм.
Все игроки БАТЭ, в том числе травмированный ранее Александар Филипович, тренировались в общей группе.
Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Щербицкий - Филипович, Волков, Филипенко, Настич - Бага - Нехайчик, Уиллумсон, Драгун, Стасевич - Сорока.
Цифры и факты
- Все игры "Городеи" в нынешнем чемпионате завершились с удовлетворением ставки "тотал меньше 2,5".
- Все три победы команды Радушко фиксировались со счетом 1:0.
- БАТЭ на выезде провел три игры и в каждом случае забивал.
Прогноз
Хозяевам нужно уповать на редкие шансы в атаке и надежность собственной обороны. Но и у БАТЭ уже набрал оптимальную форму Игорь Стасевич, разыгрались прочие креативные полузащитники, а также бесподобно подключается к атакам левый фулбек Настич. Это практически не оставляет "Городее" шансов на "сухой" исход в защите, а значит и на положительный итоговый результат.
Ставка: Победа БАТЭ с форой (-1) за 2.06