Шахтер С - Динамо Бр 4:2. Победа Вернидуба, которая радует Милевского

Самый результативный поединок выдали "горняки", даже три мяча в этом году они еще не забивали, но, парадокс, в этот раз и четырех оказалось мало. Первый тайм провалили хозяева, пропустив два мяча, все еще не хватает им стабильности и сыгранности. Правда, характер проявили подопечные Вернидуба, во второй сорокапятиминутке невероятная результативность у "Шахтера". Но на пятый решающий гол не хватило сил.

"Динамо" более отвественно подошло к этой кубковой игре, счет 2:0 после первой встречи позволял им играть от обороны. Хозяева пошли вперед, оголили тылы и два выпада обеспечили гостям великолепное преимущество.

Солигорская команда сразу после перерыва показала такую игру, которую от нее ждал Вернидуб. Наконец-то атаки стали завершаться логичными голами, почти все получалось у "горняков", еще и гости из Бреста растерялись, прижавшись к своим воротам.

Настоящая феерия голов, зрелищный и интересный матч, но и неожиданно много ошибок в обороне допускали команды. Опытный Милевский смотрелся достойно, при этом все так же без скоростей играет Артем, пасы это хорошо, но он может и большее.

Напряженная получилась концовка, могло все завершиться для хозяев более оптимистично, вот только и "Динамо" не заслужил разгрома. Как итог, действующий обладатель Кубка сложил полномочия. А вот "Динамо" в финале будет явным фаворитом.

Кубок Беларуси. Полуфинал. Ответный матч

Стадион: Строитель (Солигорск)

Шахтер Солигорск - Динамо Брест 4:2

Первый матч 0:2

Голы: Иванович 58, Лисакович 60, 66 (пен.), Подстрелов 74 - Савицкий 19, Гордейчук 39

"Шахтер" Солигорск: Гутор - Антич, Политевич (Хадаркевич, 6), Сачивко, Бурко - Сёке, Кендыш - Баланович (Подстрелов, 46), Селява (Бодул, 62), Иванович - Лисакович.

"Динамо" Брест: Игнатович - Юзепчук, Павловец, Кики, Веретило - Быков, Кисляк - Савицкий, Милевский (Шевченко, 54, Кривец, 81), Гордейчук - Лаптев (Садовский, 88).

Предупреждения: Селява, 16, Кендыш, 22, Гутор, 22, Кендыш, 90+1- Лаптев, 24, Игнатович, 73, Савицкий, 90+1