Вернидуб развивает успех. Шахтер - Ислочь 4:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча седьмого тура Чемпионата Беларуси, в котором солигорский "Шахтер" принимал "Ислочь" и одержал убедительную победу со счетом 4:0. Для команды Юрия Вернидуба это третий успешный матч подряд. Полученные три очка позволили горнякам подняться на шестую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Беларуси. Седьмой тур

"Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минск) 4:0

Голы: Лисакович 15, 78, Подстрелов 62, Бодул 85