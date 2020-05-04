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Вернидуб развивает успех. Шахтер - Ислочь 4:0. Видео обзор матча

Беларусь
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Смотреть видео обзор матча Шахтер - Ислочь, Чемпионат Беларуси, 3 мая 2020

Вернидуб развивает успех. Шахтер - Ислочь 4:0. Видео обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор матча седьмого тура Чемпионата Беларуси, в котором солигорский "Шахтер" принимал "Ислочь" и одержал убедительную победу со счетом 4:0. Для команды Юрия Вернидуба это третий успешный матч подряд. Полученные три очка позволили горнякам подняться на шестую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Беларуси. Седьмой тур

"Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минск) 4:0

Голы: Лисакович 15, 78, Подстрелов 62, Бодул 85

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Ислочь (Беларусь)
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