Динамо Минск - Ислочь 1:0. В стиле Кучука

Минское "Динамо" добыло четверту победу в чемпионате и уже вторую при Леониде Кучуке. Обе команды и дальше идут по турниру без ничьих...

Два изменения в составе допустил Леонид Кучук по сравнению с нашим вариантом, опубликованным в анонсе. Слева в полузащите вместо Карло Бручича вышел украинец Артем Сухоцкий. Ну а в нападении Шикавке наставник предпочел Ивана Бахара.

Был свой украинец (правда "экс") на поле и в футболе "Ислочи", Александр Папуш занял место в защите. Ну а Евгений Краснов вышел в полузащите вместо ожидаемого нами Готфри Стефана, у которого подозрение на коронавирус.

Начало встречи лучше провели хозяева, Иван Бахар даже имел супер-момент, но не забил при ударе по пустым воротам, обыграв вратаря. Попытка закотить мяч за линию оказалась слишком слабой, что позволило защитнику в подкате ликвидировать опасность. Ответные меры были отображены в ударе Януша, после которого мяч прошел рядом со штангой. В целом первый тайм зрелищным не был. "Динамо" владело мячом, но сложно было минчанам создать реальную опасность у чужих ворот, большинство атак гасились на подступах к штрафной площадке "Ислочи".

Второй тайм команды также начали в невысоком темпе и абсолютно без моментов. Правда гости, которые и без того испытывали кадровые проблемы, потеряли еще и капитана команды, Дмитрия Комаровского, из-за травмы. Вскоре Риос навязал борьбу на грани фола на правом фланге и сделал передачу в центр штрафной площадки, где расторопнее всех оказался Иван Бахар, прошивший руки голкипера с близкого расстояния. Буквально в следующей же атаке Бахар мог удваивать преимущество своей команды, но его удар головой оказался слишком слабым.

Добавил огня в концовку поединка капитан хозяев Эдгар Олехнович, который является сегодня именинником, но это не помешало ему схлопотать удаление за две желтые карточки. Тем не менее, подопечные Леонида Кучука уверенно довели поединок до победы, "засушив" его в конце. Хотя Шикавка еще имел отличную возможность удвоить преимущество, но вратарь сыграл надежно.

Динамо Минск - Ислочь 1:0 (0:0)

Гол: Бахар (60)

Динамо: Плотников - Шитов, Горопевшек, Динга - Риос (Швецов 69), Козлов, Олехнович, Климович, Сухоцкий - Данило (Павловски 77), Бахар (Шикавка 77).

Ислочь: Хаткевич - Концевой, Янушкевич, Папуш - Карпович, Патоцкий, Цвейба, Краснов (Лисовский 77) - Комаровский (Холодинский 53), Янсане, Януш.

Предупреждение: Шитов (37), Бахар (45), Олехнович (64, 73), Плотников (84) - Концевой (45), Холодинский (81), Янсане (86)

Удаление: Олехнович (73)