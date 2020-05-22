Шахтер Солигорск - Белшина. Анонс и ставка на матч

В пяти последних матчах "Шахтер" демонстрировал уверенную игру, не сумев обыграть только "Витебск" (0:0) на выезде. Зато команде Вернидуба удавалось сохранять свои ворота на замке во всех матчах этой серии, за исключением яркой "ответки" с брестским "Динамо" в ответном полуфинале Кубка (4:2).

В результате, к десятому туру "горняки" подошли на пятом месте.

"Белшина" занимает последнюю позицию с тремя очками в активе. Эдуард Градобоев покинул свой пост после домашнего поражения от "Динамо" Брест (0:3), в матчах с "Ислочью" (1:2) и "Витебском" (1:1) действиями игроков управлял уже Дмитрий Мигас, временно исполняющий обязанности главного тренера.

Беларусь, Высшая лига, 10-й тур

Стадион: "Строитель"

Арбитр: Антон Лашук

Шахтер 20:00 Белшина

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Тотальным преимуществом владели "горняки" в домашнем матче со "Славией" (2:0) в прошлом туре. Однако забить второй гол и окончательно уверовать в успех удалось им лишь в концовке, после того как мозыряне еще и остались в меньшинстве.

Защитник Сергей Политевич и вингер Лаша Шингдагоридзе пропустят будущий матч по причине травм. Дисквалифицированных у "Шахтера" нет.

Ориентировочный состав Шахтер (4-3-3): Гутор - Бегунов, Селява, Сачивко, Антич - Диасамидзе, Соке, Баланович - Иванович, Кендыш, Лисакович.

При новом тренере "Белшина" более смело атакует и это было вознаграждено голами, забитыми в ворота "Ислочи" и "Витебска". Другое дело, что ошибки в обороне никуда не делись, так что даже при всем этом удалось набрать лишь одно очко из шести возможных.

Игрок центра обороны Владислав Ясюкевич был удален в прошлом туре и не сможет помочь бобруйскому коллективу в Солигорске. Все остальные футболисты в строю. Максим Грек дважды уже отыграл по полному матчу в нынешнем сезоне, так что именно он заменит Ясюкевича в основе. Михаил Пыско в тот вечер даже не попал в заявку, поэтому ожидать украинца на поле в пятницу слишком самонадеянно.

Ориентировочный состав Белшина (4-5-1): Туранок - Нечаев, Одеоибо, Грек, Кучинский - Соланович, Глебко, Башилов, Бордуков, Рекиш - Ковель.

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Цифры и факты

"Шахтер" обладатель самой надежной обороны чемпионата Беларуси, за девять матчей дружина Вернидуба пропустила лишь три гола!

В четырех последних встречах чемпионата "горняки" оставляли свои ворота на замке в рамках Высшей лиги.

"Белшина" еще не знала вкуса побед в нынешнем чемпионате, а все три ничьи были сыграны со счетом 1:1.

В четырех очных матчах кряду "Шахтер" обыгрывал "Белшину" с "сухим" счетом.

Прогноз

"Шахтер" с легкостью создает моменты, но очень серьезные проблемы испытывает с их реализацией. Уверены, что "Белшина", несмотря на статус аутсайдера, сможет противопоставить этому надежность в обороне, даже играя в не самом оптимальном составе. Так что больше трех мячей забито не будет.

Ставка: Тотал меньше (3) за 1.65