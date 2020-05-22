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Шахтер Солигорск - Белшина. Анонс и ставка на матч
В рамках 10-го тура Высшей лиги Беларуси солигорский "Шахтер" примет бобруйскую "Белшину". Поединок начнется на стадионе "Строитель" в пятницу 22 мая в 20:00.
В пяти последних матчах "Шахтер" демонстрировал уверенную игру, не сумев обыграть только "Витебск" (0:0) на выезде. Зато команде Вернидуба удавалось сохранять свои ворота на замке во всех матчах этой серии, за исключением яркой "ответки" с брестским "Динамо" в ответном полуфинале Кубка (4:2).
В результате, к десятому туру "горняки" подошли на пятом месте.
"Белшина" занимает последнюю позицию с тремя очками в активе. Эдуард Градобоев покинул свой пост после домашнего поражения от "Динамо" Брест (0:3), в матчах с "Ислочью" (1:2) и "Витебском" (1:1) действиями игроков управлял уже Дмитрий Мигас, временно исполняющий обязанности главного тренера.
Беларусь, Высшая лига, 10-й тур
Стадион: "Строитель"
Арбитр: Антон Лашук
Шахтер 20:00 Белшина
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Тотальным преимуществом владели "горняки" в домашнем матче со "Славией" (2:0) в прошлом туре. Однако забить второй гол и окончательно уверовать в успех удалось им лишь в концовке, после того как мозыряне еще и остались в меньшинстве.
Защитник Сергей Политевич и вингер Лаша Шингдагоридзе пропустят будущий матч по причине травм. Дисквалифицированных у "Шахтера" нет.
Ориентировочный состав Шахтер (4-3-3): Гутор - Бегунов, Селява, Сачивко, Антич - Диасамидзе, Соке, Баланович - Иванович, Кендыш, Лисакович.
При новом тренере "Белшина" более смело атакует и это было вознаграждено голами, забитыми в ворота "Ислочи" и "Витебска". Другое дело, что ошибки в обороне никуда не делись, так что даже при всем этом удалось набрать лишь одно очко из шести возможных.
Игрок центра обороны Владислав Ясюкевич был удален в прошлом туре и не сможет помочь бобруйскому коллективу в Солигорске. Все остальные футболисты в строю. Максим Грек дважды уже отыграл по полному матчу в нынешнем сезоне, так что именно он заменит Ясюкевича в основе. Михаил Пыско в тот вечер даже не попал в заявку, поэтому ожидать украинца на поле в пятницу слишком самонадеянно.
Ориентировочный состав Белшина (4-5-1): Туранок - Нечаев, Одеоибо, Грек, Кучинский - Соланович, Глебко, Башилов, Бордуков, Рекиш - Ковель.
Цифры и факты
- "Шахтер" обладатель самой надежной обороны чемпионата Беларуси, за девять матчей дружина Вернидуба пропустила лишь три гола!
- В четырех последних встречах чемпионата "горняки" оставляли свои ворота на замке в рамках Высшей лиги.
- "Белшина" еще не знала вкуса побед в нынешнем чемпионате, а все три ничьи были сыграны со счетом 1:1.
- В четырех очных матчах кряду "Шахтер" обыгрывал "Белшину" с "сухим" счетом.
Прогноз
"Шахтер" с легкостью создает моменты, но очень серьезные проблемы испытывает с их реализацией. Уверены, что "Белшина", несмотря на статус аутсайдера, сможет противопоставить этому надежность в обороне, даже играя в не самом оптимальном составе. Так что больше трех мячей забито не будет.
Ставка: Тотал меньше (3) за 1.65